Emniyetten 12 araca 11 bin 206 TL ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan proje kapsamında yapılan Güvenli Okul Uygulaması 5 gerçekleştirildi. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında 17 Ekim tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri, ilçe belediye başkanlığı, ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı.

11 BİN 206 TL CEZA

Uygulamada, 163 şahıs sorgulanırken olumsuz herhangi bir duruma rastlanılmadı. 8 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca 91 araç kontrol edilirken 12 araca farklı maddelerden toplam 11 bin 206 TL para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi.