AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında istişare kurulu toplantıları yarın(cumartesi) saat 10.00'da KOTO Sosyal Tesisleri'ndeki il istişare kurulu toplantısıyla başlayacak ve önümüzdeki günlerde ilçe toplantılarıyla devam edecek. İstişare kurulu toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katılacak. Toplantıda Kurtulmuş'un yanı sıra milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer alacak.
Bugün 14:15 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
Numan Kurtulmuş Kocaeli'ye geliyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın Kocaeli'ye geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz