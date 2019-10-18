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Numan Kurtulmuş Kocaeli'ye geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın Kocaeli'ye geliyor
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında istişare kurulu toplantıları yarın(cumartesi) saat 10.00'da KOTO Sosyal Tesisleri'ndeki il istişare kurulu toplantısıyla başlayacak ve önümüzdeki günlerde ilçe toplantılarıyla devam edecek. İstişare kurulu toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katılacak. Toplantıda Kurtulmuş'un yanı sıra milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer alacak.

Bugün 14:15 TSİ - Siyaset

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