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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na koreografili destek

Körfez İgsaş Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na hazırladıkları özel koreografi ile destek verdi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de barışı sağlamak ve kendi sınır güvenliği sağlamak için “Barış Pınarı Operasyonu” gerçekleştiriyor. Mehmetçiğin operasyonuna Körfez İgsaş Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları özel koreografi ile destek verdi.

BARIŞ PINARI OPERASYONUNA DESTEK

Suriye’de Barış Pınarı Operasyonunu gerçekleştiren Mehmetçiğe bir destekte Körfez İgsaş Ortaokulu’ndan geldi. 790 Öğrencinin eğitim gördüğü Körfez İgsaş Ortaokulu Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına özel koreografi hazırladı.

VEFALI TÜRK

Öğrenciler içerisinde Ay Yıldızın bulunduğu Türkiye Haritası oluşturdu. Koreografi kapsamında dev Türk Bayrağı ve dev Atatürk Bayrağı açıldı. Koreografinin alt kısmında ise öğrenciler “Vefalı Türk” yazısı oluşturdu.

MEHMETÇİK BARIŞ’IN SİMGESİDİR

İgsaş Ortaokulu Müdürü Murat Dumansız; “Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Bugün ordumuzu Suriye’de barışı sağlamak için mücadele ediyor. Öğrencilerimizle birlikte bizde Mehmetçiğimizin bu mücadelesine destek vermek için özel bir koreografi hazırladık. Türk Ordusu her zaman barışın simgesi olmuştur. İnşallah evlatlarımızın burnu bile kanamadan operasyonu bitirip memleketlerine dönerler” açıklamasında bulundu.

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