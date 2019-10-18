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Ellibeş: Mahalle teşkilatlarımızın önemini çok iyi biliyoruz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca, Dilovası ve Çayırova mahalle teşkilatlarının toplantılarına katıldı. Ellibeş, toplantıda yaptığı açıklamada, “Partimizin kılcal damarları olan mahalle teşkilatlarımızın milletimize hizmet noktasında önemini çok iyi biliyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve 50 kişilik yönetim kurulu, mahalle teşkilatlarının toplantılarına düzenli katılım başladı. Ellibeş ve yönetim kurulu üyeleri bundan sonra her hafta perşembe günleri mahalle toplantılarına katılmayı sürdüreceği öğrenildi. Ellibeş ve yönetiminin İlk ziyaretler Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde gerçekleşti. Başkan Ellibeş, Darıca Kazım Karabekir ve Nene Hatun mahalle toplantılarına katıldı. Geniş katılımın olduğu toplantıda Teşkilat Başkanı Av.Halit Çokan da yer aldı. Yönetim kurulu üyeleri il başkanlığını temsilen ilçelerdeki diğer mahallelerin toplantılarına katıldı. İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, il ve ilçe kadın ile gençlik kolları yöneticileriyle mahallelerdeki toplantılar gerçekleşti.

“HİZMET NOKTASINDA ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Partimizde kurulduğu günden bu yana yerleşmiş bir çalışma disiplini var. Bu düzen 18 yıldır bozulmadan devam ettiği için bugün AK Parti Türkiye’nin 1.partisi olmayı güçlü şekilde sürdürüyor. Partimizin kılcal damarları olan mahalle teşkilatlarımızın milletimize hizmet noktasında önemini çok iyi biliyoruz. Bu ziyaretlerle onların asla yalnız olmadıklarını da göstermek istiyoruz. Bugüne kadar çalışmalarını aksatmadan devam eden, her yerde gücümüze güç katan mahalle teşkilatlarımıza aynı zamanda takdir ve teşekkürlerimizi de iletmek istiyorum” dedi.

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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