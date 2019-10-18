Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:55 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:56 TSİ

VM Medical Park Kocaeli el hijyenine dikkat çekti

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, ‘Dünya El Yıkama Günü’ etkinlikleri kapsamında hastaneyi ziyaret eden misafirlerini bilgilendirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hastanenin girişine kurulan stantta misafirlerin ellerine özel bir cihazda bakıldı, ellerinintemiz olup olmadığı gösterildi. Ellerindeki mikropları gören misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Derya Güneş, çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantta doğru el yıkamanın önemi anlattı.

Hastane çalışanlarını da yerlerinde ziyaret eden VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aygül Çelik,Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Gülsüm Şahin, Hasta Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Şaduman Keskin ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Derya Güneşel yıkamanın önemine dikkat çektiler.

Bugün 14:55 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Doktorlarının gitmesini istemiyorlar   mask
Doktorlarının gitmesini istemiyorlar  
"El sıkışmadan önce bir kez daha düşünün" mask
"El sıkışmadan önce bir kez daha düşünün"
Op. Dr. Mert Muhittin Sandıkçı Cihan Hastanesi bünyesine katıldı! mask
Op. Dr. Mert Muhittin Sandıkçı Cihan Hastanesi bünyesine katıldı!
İzmitli doktor mucizeler yaratıyor mask
İzmitli doktor mucizeler yaratıyor
Merdivenlerden düşen Alaca, hayata tutunamadı mask
Merdivenlerden düşen Alaca, hayata tutunamadı
Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı mask
Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz mask
İbrahim Efe: Bir gün geri geleceğiz
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL