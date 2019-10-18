VM Medical Park Kocaeli el hijyenine dikkat çekti

Hastanenin girişine kurulan stantta misafirlerin ellerine özel bir cihazda bakıldı, ellerinintemiz olup olmadığı gösterildi. Ellerindeki mikropları gören misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Derya Güneş, çocukların yoğun ilgi gösterdiği stantta doğru el yıkamanın önemi anlattı.

Hastane çalışanlarını da yerlerinde ziyaret eden VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aygül Çelik,Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Gülsüm Şahin, Hasta Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Şaduman Keskin ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Derya Güneşel yıkamanın önemine dikkat çektiler.