Geçtiğimiz günlerde İzmit’te gerçekleşen pişmaniye festivali ile ilgili paylaşımlarına yorum yapan Samsun'da üniversite eğitimini sürdüren İzmitli Faruk Çelik’in bu yorumlarına kayıtsız kalmayan Başkan Hürriyet, üniversite öğrencisine sürpriz yaptı. Çelik’in, pişmaniye festivali ile ilgili sosyal medya hesaplarına, “Başkanım canımız çekti valla gurbet ellerde” yorumuna “göndeririz sana da” diyen Hürriyet, İzmitli öğrenciye sürpriz yaptı. Başkan Hürriyet’in afiyet olsun dikekleriyle birlikte Samsun’a gönderdiği İzmit pişmaniyesi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Faruk Çelik yine sosyal medya hesabı üzerinden duygularını ifade etti. Pişmaniye sürprizi karşında duyduğu mutluluğu ifade eden Çelik “boşuna anne demiyoruz teşekkürler başkanım” diyerek Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden pişmaniye özlemini belirten Samsun'da okuyan İzmitli öğrenciye sürpriz yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz