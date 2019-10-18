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Körfez Ticaret Odası Meclis Üyeleri Ankara’da

Körfez Ticaret Odası meclis üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde meclis üyeleri oryantasyon eğitimine katılıyor.
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Körfez Ticaret Odası meclis üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde meclis üyeleri oryantasyon eğitimine katılıyor. Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı öncülüğünde gidilen programda meclis üyeleri pek çok eğitim alacak

RIFAT HİSARCIKLIOĞLU MECLİS ÜYELERİ İLE BULUŞACAK

Körfez Ticaret Odası meclis üyelerinin Ankara Programında gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Başkanı RifatHisarcıklıoğlu meclis üyeleri ile biraraya gelerek TOBB’un karar almada rolü ve taleplerle hayata geçirilen düzenlemeler ile ilgili  meclis üyeleri ile buluşacak

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ DAHA YAKINDAN TANINACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini daha yakından tanımalarına ve hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları ve Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin yapılması amacıyla yapılan oryantasyon eğitimleri iki gün sürecek ve meclis üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacak

YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI

İki günlük oryantasyon eğitiminde meclis üyeleri TOBB'un Kurumsal Yapısı, karar Alma Süreçlerinde TOBB'un Rolü, Küresel Gelişmeler ve Türkiye,Son Dönemde Taleplerle Hayata Geçen Düzenlemeler, Protokol Kuralları,finans eğitimi, İş Hayatında İletişim,e-ticaret, Etkili Yönetim Becerileri, Türkiye Ekonomisindeki son gelişmelerle ile ilgili eğitimler alacaklar

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