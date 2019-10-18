Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yazar Nuri Pakdil (85) geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Pakdil’in tedavisi sürerken kalbi durmuş, ancak doktorların müdahalesi sonucu Pakdil, yeniden hayata dönmüştü.
85 yaşındaki Pakdil, bugün hayata gözlerini yumdu. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz