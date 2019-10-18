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Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Nuri Pakdil hayatını kaybetti
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Yazar Nuri Pakdil (85) geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Pakdil’in tedavisi sürerken kalbi durmuş, ancak doktorların müdahalesi sonucu Pakdil, yeniden hayata dönmüştü.

85 yaşındaki Pakdil, bugün hayata gözlerini yumdu. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

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