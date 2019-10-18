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Fuhuş yaptıran dernek yöneticisi gelin görümce yakalandı

İzmit’te fuhuş yapılan bir derneğe yapılan operasyonda gelin görümce oldukları öğrenilen iki kadın gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
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İzmit Ömerağa Mahallesi’nde bulunan sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği söz konusu yer hakkında teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çıkan müşterilerin ifadelerine başvuran ekipler, dün operasyon için düğmeye bastı.

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Yapılan operasyonda iki kadın gözaltına alınırken, zorla çalıştırılan kadınlar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından hamile olduğu öne sürülen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) isimli dernek yöneticilerinin gelin görümce oldukları öğrenildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 16:06 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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