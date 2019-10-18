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Gölcük’te kendini polis olarak tanıtan firari şahıs yakalandı

5 Eylül’de Gölcük’te bir çiftin evine gidip kendilerini polis olarak tanıtan şahıslardan firari şahıs C.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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5 Eylül tarihinde Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde meydana gelen nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları tespit etmesinin ardından çalışma başlattı. Olayın faillerinin M.E.D., B.R. ve B.G. ile  C.B isimli şahıslar olduğunu tespit etmesinin ardından ekipler şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Operasyon sonucu şahıslar alınırken, şahısların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 39 adet 9 mm fişek, 55 adet kurusıkı fişek, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet rambo bıçağı diye tabir edilen bıçak, 1 adet kama şeklinde bıçak ve 1 adet elektro şok  cihazı ile el feneri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilmelerinin ardından M.E.D. ve B.R. tutuklanırken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEMEK YERKEN YAKALANDI

Olayın firarisi olarak aranan şüpheli C.B. (31) hakkında yakalama çalışmaları sonucunda Körfez ilçesinde yapılan operasyonda bir lokantada yemek yerken yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gölcük'te yaşayan İ.U. (26) ve E.U. (22) çiftinin evine, 5 Eylül günü sabaha karşı, 4 kişi girdi. Çifti uyandıran şüpheliler, polis olduklarını söyleyerek, tehdit ile ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alıp, kaçmıştı.

Bugün 16:25 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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