Her bakımdan örnek alınacak kulüp! MERTSPOR!

1985 yılında kuruldular, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap ediyorlar.Hemen hemen tamamı bölgenin futbolcularından oluşan Mertspor, bu sezon yükseldiği 1. Amatör Lig’de de doludizgin devam ediyor ve örnek oluyor.
TEKNİK PATRON MUHARREM BOZ
Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyon olan ve 1. Amatör Lig’e yükselen Mertspor bu sezona da çok iyi başladı. Geçen yılki kadrosunun neredeyse tamamını koruyan ve az sayıda nokta transfer yaparak mücadelesini sürdüren İzmit ekibini ilimizin başarılı teknik adamlarından Muharrem Boz çalıştırıyor.
5 MAÇ SONUNDA LİDERLER
Bu sezon 1. Amatör Lig B Grubu’nda yer alan Mertspor ilk maçında Nusretiye’yi 2-0, ikinci maçında da Derince Birlik’i 2-1 mağlup ederken 3. maçında Kavaklıspor ile 4-4 berabere kaldı. Tek bu puan kaybını bu maçta yapan Mertspor 4. maçında Sultan Orhan’ı 6-0 ve son maçında da Körfez Esen’i 5-2’lik skorla geçmesini bildi. 5 maçta topladığı 13 puan ile lider olan Mertspor’u 12 puan ile Gültepe ve 11’er puan ile de Yazlık ve Kavaklı takip ediyor.
BAŞKAN ORAK, BAŞARILI YÖNETİM, KAPTAN ÇOBAN
Başkanlığını Taha Orak’ın yaptığı takımda yeni yönetim kurulu canla başla çalışıyor ve iyi niyetleri ile takdir topluyor. Genç yönetici grubu takımı hiçbir antrenmanında yalnız bırakmıyor ve hiçbir antrenman meyvesiz, tatlısız geçmiyor. Kadrosunda ilimizin yakından tanıdığı yetenekli futbolcuları barındıran takımın kaptanlığını “Gugu” olarak bilinen Turgay Çoban yapıyor. Bu takımın kurulmasında onun emeği oldukça fazla.
6. RAKİP DENİZLİKÖYÜ
Arkadaşlığın çok üst düzeyde olduğu Mertspor, Pazar mesaisinde 5 maç sonunda 3 puanını bulunan Denizliköyü ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak ve mücadele saat 13.00’te başlayacak. Takımda sakat ve cezalı futbolcu yok. Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri’nde çalışmalarını tamamlayan takım maça sıkı hazırlandı ve mücadeleyi beklemeye başladı. Taraftarının da desteğini esirgemediği takımın hedefi liderliği sezon sonuna kadar sürdürmek. Mertspor sezon sonunda şampiyon olursa tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig sevinci yaşayacak.
MERTSPOR DIŞ TRANSFERLERİ
Mert Alkan – Yuvam İzmit
Caner Şirin – Kocaelispor
Semih Akkaya – Çenesuyu Plajyolu
İlker Ersoy – Derincespor AŞ.
Gökhan Eski – Sakarya Kırkpınar
Enes Cihan – Körfez Spor Kulübü
Turgay Çoban – Yavuzspor (3 yıl ara vermişti)
MERTSPOR İÇ TRANSFERLERİ
Tolga Çoban
Alper Çoban
Anıl Can Coşkun
Bahadır Tekçe
Caner Şirin
Enes Kurt
Enes Can Andaç
Erkut Çiçek
Faruk İşbilen
Hakkı Öztaş
Mutlu Eski
Nazif Kardeş
Onur Kurt
Ömer Karuk Kaya
Rasim Gündoğdu
Serdar Özdil
Sezgin Kadayıf
Tayfun Kurt
Turhan Elmas
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz