Her bakımdan örnek alınacak kulüp! MERTSPOR!

1985 yılında kuruldular, Bekirdere, Bekirpaşa, Yenişehir, Yeşilova ve Şirinevler bölgelerine hitap ediyorlar.Hemen hemen tamamı bölgenin futbolcularından oluşan Mertspor, bu sezon yükseldiği 1. Amatör Lig’de de doludizgin devam ediyor ve örnek oluyor.

TEKNİK PATRON MUHARREM BOZ

Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyon olan ve 1. Amatör Lig’e yükselen Mertspor bu sezona da çok iyi başladı. Geçen yılki kadrosunun neredeyse tamamını koruyan ve az sayıda nokta transfer yaparak mücadelesini sürdüren İzmit ekibini ilimizin başarılı teknik adamlarından Muharrem Boz çalıştırıyor.

5 MAÇ SONUNDA LİDERLER

Bu sezon 1. Amatör Lig B Grubu’nda yer alan Mertspor ilk maçında Nusretiye’yi 2-0, ikinci maçında da Derince Birlik’i 2-1 mağlup ederken 3. maçında Kavaklıspor ile 4-4 berabere kaldı. Tek bu puan kaybını bu maçta yapan Mertspor 4. maçında Sultan Orhan’ı 6-0 ve son maçında da Körfez Esen’i 5-2’lik skorla geçmesini bildi. 5 maçta topladığı 13 puan ile lider olan Mertspor’u 12 puan ile Gültepe ve 11’er puan ile de Yazlık ve Kavaklı takip ediyor.

BAŞKAN ORAK, BAŞARILI YÖNETİM, KAPTAN ÇOBAN

Başkanlığını Taha Orak’ın yaptığı takımda yeni yönetim kurulu canla başla çalışıyor ve iyi niyetleri ile takdir topluyor. Genç yönetici grubu takımı hiçbir antrenmanında yalnız bırakmıyor ve hiçbir antrenman meyvesiz, tatlısız geçmiyor. Kadrosunda ilimizin yakından tanıdığı yetenekli futbolcuları barındıran takımın kaptanlığını “Gugu” olarak bilinen Turgay Çoban yapıyor. Bu takımın kurulmasında onun emeği oldukça fazla.

6. RAKİP DENİZLİKÖYÜ

Arkadaşlığın çok üst düzeyde olduğu Mertspor, Pazar mesaisinde 5 maç sonunda 3 puanını bulunan Denizliköyü ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak ve mücadele saat 13.00’te başlayacak. Takımda sakat ve cezalı futbolcu yok. Yeşilova Hasan Doğan Tesisleri’nde çalışmalarını tamamlayan takım maça sıkı hazırlandı ve mücadeleyi beklemeye başladı. Taraftarının da desteğini esirgemediği takımın hedefi liderliği sezon sonuna kadar sürdürmek. Mertspor sezon sonunda şampiyon olursa tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig sevinci yaşayacak.

MERTSPOR DIŞ TRANSFERLERİ

Mert Alkan – Yuvam İzmit

Caner Şirin – Kocaelispor

Semih Akkaya – Çenesuyu Plajyolu

İlker Ersoy – Derincespor AŞ.

Gökhan Eski – Sakarya Kırkpınar

Enes Cihan – Körfez Spor Kulübü

Turgay Çoban – Yavuzspor (3 yıl ara vermişti)

MERTSPOR İÇ TRANSFERLERİ

Tolga Çoban

Alper Çoban

Anıl Can Coşkun

Bahadır Tekçe

Caner Şirin

Enes Kurt

Enes Can Andaç

Erkut Çiçek

Faruk İşbilen

Hakkı Öztaş

Mutlu Eski

Nazif Kardeş

Onur Kurt

Ömer Karuk Kaya

Rasim Gündoğdu

Serdar Özdil

Sezgin Kadayıf

Tayfun Kurt

Turhan Elmas