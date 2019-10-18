Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 17:01 TSİ- Spor G: Dün 17:03 TSİ

Muharrem Boz 4 yıl sonra futbola döndü!

Kocaeli’nin önemli teknik adamlarından Muharrem Boz bundan tam 4 sezon önce teknik adamlığı bırakmış ve bu süreçte hiçbir takım çalıştırmamıştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli’nin önemli teknik adamlarından Muharrem Boz bundan tam 4 sezon önce teknik adamlığı bırakmış ve bu süreçte hiçbir takım çalıştırmamıştı. Yeni sezon öncesi Mertspor ile anlaşan ve uzun bir sürenin ardından antrenörlüğe dönen Boz, Mertspor’a çok iyi futbol oynatıyor.

TAM DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ BİR TAKIM

Başarılı teknik adam gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 4 sezondur takım çalıştırmıyordum. Yönetimimiz, kaptanımız Turgay aracılığı ile benim ile görüştü. Ben çabuk, bol pasa dayalı ve keyif veren bir futbol oynatmayı tercih ediyorum. Takım tam benim düşündüğüme göre bir futbolcu grubuna sahip olduğu için Mertspor ile anlaştım.

BEN İZLERKEN KEYİF ALIYORUM

Şampiyon kadro muhafaza edildi. Birkaç transferimiz oldu. Son olarak Derincespor’dan İlker Ersoy’u aramıza kattık. Çocuklar sağ olsun düşündüğüm, istediğim her şeyi sahaya yansıtıyorlar. Her biri birinden efendi ve takım için, forma için mücadele ediyor. Ne yalan diyeyim, takımı izlerken bir antrenörden ziyade bir futbolsever olarak ben de büyük bir keyif alıyorum. Aldığımız skorlardan da bazı şeyler belli oluyordur. Oynadığımız 5 maçta toplam 30 gol atıldı. Yani Mertspor’un mücadelelerinde maç başı 6 gol atılıyor.

90 DAKİKA MÜCADELE

Ben takıma çok inanıyorum ama daha da önemlisi futbolcuların kendileri inanılmaz de bir özveri ve inanca sahip. Başkanımız ve yönetimimize emekleri ve iyi niyetleri için çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyor. Şampiyonluk adına asla bir şey demem. Futbol bu. Kimse kimseyi kırmızı halı üzerinde yürütüp “Al 3 puan senin olsun” demiyor. Ama şunu derim. Bu çocuklar 90 dakika mücadele edecek ve formasına layık olacak. Bu garanti.

Dün 17:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her bakımdan örnek alınacak kulüp! MERTSPOR! mask
Her bakımdan örnek alınacak kulüp! MERTSPOR!
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı! mask
Terbiyesizlik yapma Juve taraftarı!
Mucizenin diğer adı: Darıca Gençlerbirliği! mask
Mucizenin diğer adı: Darıca Gençlerbirliği!
Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!.. mask
Yavruvatan’daki kardeşleri bağrımıza bastık!..
Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu mask
Mert ve Karamürselli Merih yine gururumuz oldu
Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açacak!.. mask
Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açacak!..
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL