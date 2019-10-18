Muharrem Boz 4 yıl sonra futbola döndü!

Kocaeli’nin önemli teknik adamlarından Muharrem Boz bundan tam 4 sezon önce teknik adamlığı bırakmış ve bu süreçte hiçbir takım çalıştırmamıştı. Yeni sezon öncesi Mertspor ile anlaşan ve uzun bir sürenin ardından antrenörlüğe dönen Boz, Mertspor’a çok iyi futbol oynatıyor.

TAM DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ BİR TAKIM

Başarılı teknik adam gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 4 sezondur takım çalıştırmıyordum. Yönetimimiz, kaptanımız Turgay aracılığı ile benim ile görüştü. Ben çabuk, bol pasa dayalı ve keyif veren bir futbol oynatmayı tercih ediyorum. Takım tam benim düşündüğüme göre bir futbolcu grubuna sahip olduğu için Mertspor ile anlaştım.

BEN İZLERKEN KEYİF ALIYORUM

Şampiyon kadro muhafaza edildi. Birkaç transferimiz oldu. Son olarak Derincespor’dan İlker Ersoy’u aramıza kattık. Çocuklar sağ olsun düşündüğüm, istediğim her şeyi sahaya yansıtıyorlar. Her biri birinden efendi ve takım için, forma için mücadele ediyor. Ne yalan diyeyim, takımı izlerken bir antrenörden ziyade bir futbolsever olarak ben de büyük bir keyif alıyorum. Aldığımız skorlardan da bazı şeyler belli oluyordur. Oynadığımız 5 maçta toplam 30 gol atıldı. Yani Mertspor’un mücadelelerinde maç başı 6 gol atılıyor.

90 DAKİKA MÜCADELE

Ben takıma çok inanıyorum ama daha da önemlisi futbolcuların kendileri inanılmaz de bir özveri ve inanca sahip. Başkanımız ve yönetimimize emekleri ve iyi niyetleri için çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız da sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyor. Şampiyonluk adına asla bir şey demem. Futbol bu. Kimse kimseyi kırmızı halı üzerinde yürütüp “Al 3 puan senin olsun” demiyor. Ama şunu derim. Bu çocuklar 90 dakika mücadele edecek ve formasına layık olacak. Bu garanti.