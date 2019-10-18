Bekle Başkent! Darıca GELİYOR!..

8. hafta itibari ile Kocaeli’nin profesyonel liglerdeki en başarılı takımı olan ve 3. Lig 3. Grup’ta liderliğini elinde bulunduran Darıca Gençlerbirliği’nde Altındağ maçının hazırlıkları tamamlandı. Bugün yola çıkacak olan takımın hedefi rakibini devirmek ve liderliği korumak

KABUS DOLU GÜNLER GERİDE KALIYOR

Birkaç ay öncesine kadar çok ciddi bir kriz ile boğuşan ve lige girip girmeyeceği tartışılan Darıca Gençlerbirliği, kabus dolu geceleri geride bırakmak istiyor. Arif Gülen’in başkanlığını yaptığı Sarı Yeşilli ekip genç teknik adam Özgür Vurur ile bambaşka bir sezon yaşıyor. Geride bıraktığımız hafta Nazillispor karşısında sahadan 1-0’lık galibiyet ile ayrılan Darıca ekibi yarın Ankara Çubuk İlçe Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak olan Altındağ maçının hazırlıklarını tamamladı.

HEPSİ HIRSLI VE İSTEKLİ

8 maç sonunda 6 galibiyet ile 18 puanı bulunan lider temsilcimizde eksik futbolcu bulunmuyor. Takımın etkili isimlerinden Berat Eyüpoğlu’nün hafif sakatlığı bulunurken, Berat’ın forma giymesinde bir sakıncasının olmadığını belirtildi. Maçın taktiğini çalışan Darıcalı futbolculardaki hırs ve istek dikkatlerden kaçmadı.

VURUR: İZİN VERMEYECEĞİZ

Sarı Yeşilli ekibimizde başarının mimarı, Kocaelispor’un eski futbolcularından, Teknik Direktör Özgür Vurur “Bizim için her maçın ayrı bir önemi var. Grup zor ve dengeli. Biz lideriz ama 11. sıradaki rakibimiz Altındağ ile aramızda sadece 7 puan fark var. Son 4 maçın 3’ünü kaybettiler. Onlar da çıkış arıyorlar. Dolayısı ile bizim ile oynayacakları maçı kazanmak isteyecekler. Bizim buna izin verme gibi bir niyetimiz yok” dedi.