Ahmet Kutluer 2 hafta sonra sahalarda!

Kocaelispor’un eski futbolcularından, daha önce Gölcükspor, Körfez Spor Kulübü ve Derincespor’da da forma giyen Ahmet Kutluer uzun süren sakatlığının ardından nihayet sahalara dönüyor.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Darıca Gençlerbirliği’nin kaptanları arasında yer alan başarılı forvet, çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.7 aylık bir süreci geride bırakan ve bu dönemde çok iyi çalışarak güçlenen Ahmet Kutluer’in antrenmanlardaki isteği dikkatlerden kaçmıyor. Yetenekli futbolcunun 2 hafta sonraki Bayrampaşaspor ile iç sahada oynanacak olan maçta sahalara döneceği belirtilirken, Ahmet’in sakatlığının geçmesi teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılanıyor.