Ahmet Kutluer 2 hafta sonra sahalarda!

Kocaelispor’un eski futbolcularından, daha önce Gölcükspor, Körfez Spor Kulübü ve Derincespor’da da forma giyen Ahmet Kutluer uzun süren sakatlığının ardından nihayet sahalara dönüyor.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Darıca Gençlerbirliği’nin kaptanları arasında yer alan başarılı forvet, çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.7 aylık bir süreci geride bırakan ve bu dönemde çok iyi çalışarak güçlenen Ahmet Kutluer’in antrenmanlardaki isteği dikkatlerden kaçmıyor. Yetenekli futbolcunun 2 hafta sonraki Bayrampaşaspor ile iç sahada oynanacak olan maçta sahalara döneceği belirtilirken, Ahmet’in sakatlığının geçmesi teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz