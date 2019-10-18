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Hakemlerden Barış Pınarı Harekatı’na TAM DESTEK

İlimizi hakemleri 2019-2020 sezonunu görkemli bir törenle açtı. Sezon açılışında Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verilirken, Hakemler Derneği kurban kesmedi, parasını Mehmetçik’e bağışladı

Erdem ÖVÜÇ
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İlimizi hakemleri 2019-2020 sezonunu görkemli bir törenle açtı. Sezon açılışında Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verilirken, Hakemler Derneği kurban kesmedi, parasını Mehmetçik’e bağışladı

GENEL BAŞKAN ARICI DA KATILDI

TFFHGD Kocaeli Şubesi ve Kocaeli İl Hakem Kurulu tarafından birlikte organize edilen hakemlerimizin sezon açılışı Kocaeli Stadı’nda gerçekleşti. Sakarya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu’nun da yer aldığı açılışa spor protokolü yoğun ilgi gösterdi.

TÜRK ORDUSUNA DUA EDİLDİ

45’i klasman olmak üzere 336 hakeme sahip olan Kocaeli’de bu sezonki açılışta Barış Harekatı’na tam destek verildi. Dernek Başkanı Av. Özhan Kurt selamlama konuşmasında Türk ordusuna muvaffakiyetler dilerken “Bu yıl kurban kesmedik ve parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladık” dedi.

ANLAMLI PANKART

Protokol konuşmalarının ardından, plaket taktimi gerçekleşti, klasman hakemleri tek tek sahaya anons edildi ve sembolik antrenman yapıldı. Sezon açılış pastasının kesilmesinin ardından tüm hakemler ve protokol üyeleri özel olarak yaptırılan pankartın arkasına geçti ve Türk askerine selamlarını gönderdi. N Detaylı haberi yarınki sayımızda…

Bugün 17:19 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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