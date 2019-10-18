Kıbrıslı konuklar maçı kazandı ATM ile tur attı: 2-4

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı, KASKF’nin davetlisi olarak ilimizde bulunuyor. Konuklar ikinci gün Kocaeli Stadı’nda oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanırken, Maşukiye Meşelik Park Alanı’nda öğle yemeği sonrasında Sapanca Gölü’nde ATM ile gezi yaptı. Stada ve kente hayran kalan Kıbrıslılar, sık sık ziyarete geleceklerini söyledi

MAÇI KIBRISLI KONUKLAR KAZANDI

Kıbrıs temsilcisinin üç golünü Mete Ünlücan ve Cenan Aseilkent attı. KASKF Karmasının gollerini ise Sabri Yıldız ve Sinan Kahraman kaydetti. Maç sonrasında Kıbrıslı konuklar Maşukiye sınırında bulunan Meşelik Park Restaurant’ta öğle yemeği yedi ve sonrasında ATM gezisi yaptı. Konuklar ardından sonra AVM’lere gidip, bol bol alışveriş yaptı. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri konuklarla yakında ilgilendi.

SPOR YÖNETİCİLERİ İLGİ GÖSTERDİ

Hazırlık maçını KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, KASKF eski başkanlarından Rafet Kırgız, TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdür Erol Arutan, TFF Dış İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen, Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Abidin Akyol, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı Çetin Gülhan, MHK eski başkanı ve üst klasman Gözlemcisi Mustafa Çulcu ve çok sayıda davetli takip etti.

KASKF KARMASI: 2-KKTC

GAZİ MAĞUSA VETERANLAR: 4

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Ramazan Yıldız ***, 4.Hakem Burak Erdem ***

KASKF KARMASI: Ergin Yaşar *** (Ümit Yalnız **), Abidin Akyol ***, Turgay Bulut ** (Sabri Yıldız ***), İbrahim Efe ** (İsmail Işıksoy **), Özhan Kurt *** (Onur Ak **), Ziya Ülhak Sarıgül ***, Mustafa Çulcu ***, Sinan Kahraman **, Göksel Ali Argun ***, Murat Aydın ** (Vefa Özcan **), Yusuf Erenkaya ** Sinan Uğur **)

KKTC GAZİ MAĞUSA VETERANLAR: Arif Fedai *** (Tanju Özcan ***), Deniz Züğürt ***, Mustafa Tatay ***, Mehmet Kandilli *** Birtan Sözeldoğru **), Ozan Elmalı ***, Kamil Oktaşlı ***, Mustafa Birhan ***, Hasan Tamel ***, Cenan Asilkent ***, Mete Ünlücan **** (İlhan Sözüdoğru ***), Nihat Kalfaoğlu ***

GOLLER: Mete Ünlücan Dk 19, 23 ve 55, Sabri Yıldız Dk 30, Cenan Asilkent Dk 39, Sinan Kahraman Dk 58