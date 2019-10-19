Asla geri çekilmek yok!

Kocaelispor’da Karşıyaka maçının hazırlıkları dün Alpaslan Türkeş Stadı’nda yapılan antrenmanla tamamladı. Maçın taktiğinin yapıldığı çalışmada teknik adam Engin Korukır, Kozan maçında sahaya sürdüğü 11 ile hareket etti. Yarın Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak olan maçta Yeşil Siyahlılar, İzmir’den 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

KOZAN’A 2-1 YENİLDİLER

Tamamı İzmirli futbolculardan kurulu olan Karşıyaka’nın transfer yasağı olmasına rağmen kadrosunu koruması dikkat çekerken, maçlarındaki düşük skorlar dikkat çekiyor. İzmir ekibi bu sezon sadece 1 maçta 2 gol attı ve o maçta da Kemerspor’u 2-0 mağlup etti. Sahasında Kozan’a 2-1, deplasmanda Erbaa’ya 2-0 ve Erok’a da 1-0 mağlup olan Kırmızı Yeşilli ekip, Fatsa deplasmanında 0-0 berabere kaldı, Alemdağ’ı da sahasında 2-0 yendi.

YENİ FORMALARLA SAHAYA ÇIKIYORLAR

Karşıyaka bu sezon oynadığı 7 maçta 8 puan topladı. 5 golle grubun en az gol atan takımı olan İzmir temsilcisi, 6 golle de en az gol yiyen 4. takımı. Kocaelispor ise 12 golle grubun en çok gol atan ikinci takımı olarak öne çıkıyor. Yeni formaları ile (Susmayan forma) mücadele edecek olan Karşıyaka karşısında asla geri çekilmeden mücadele etmesi gereken Kocaelispor hem bütçe hem de kadro kalitesi olan rakibinin hayli üzerinde bir takım. Kocaelispor’un bu maçta hata yapmadan yoluna devam etmesi bekleniyor.