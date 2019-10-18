Güvenli Bölgelere Derinceliler’den yardım eli!

Toplam 40 ton gıda, su yiyecek içecek kolilerin hazırlandığı 2 TIR, Suriyeli mültecilere iletilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Lojistik Merkezi’ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen yardım tırlarının uğurlama törenine; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İHH Yardım Vakfı Başkanı Furkan Güngör, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, İHH temsilcisi Ruhi Ademoğlu ve çok sayıda yardımsever vatandaş katıldı.

190 VE 191. YARDIM TIRLARI

Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen uğurlama töreninde ilk konuşmayı yapan Derince İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı Başkanı Furkan Güngör; “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı güvenli bölgelerde yaşayan mağdur kardeşlerimize destek amaçlı 190. ve 191. yardım tırlarımız yola çıkıyor ” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, “İnsan Hakları Derneği bu tür yardımları sürekli yapıyor. Bu bizim hem İslami hem de insani görevimizdir. Yardımları götürüp, oradaki yetimlerin başını okşayacak, onlara şefkat göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.