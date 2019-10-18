Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 17:32 TSİ- Gündem G: Dün 17:34 TSİ

Güvenli Bölgelere Derinceliler’den yardım eli!

Derince İnsani Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı ve Derince Belediyesi işbirliğinde hazırlanan yardım kolileri, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında, terörden temizlenen güvenli bölgelere ulaştırılmaya başlandı

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplam 40 ton gıda, su yiyecek içecek kolilerin hazırlandığı 2 TIR, Suriyeli mültecilere iletilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Lojistik Merkezi’ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen yardım tırlarının uğurlama törenine; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İHH Yardım Vakfı Başkanı Furkan Güngör, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, İHH temsilcisi Ruhi Ademoğlu  ve çok sayıda yardımsever vatandaş katıldı.

190 VE 191. YARDIM TIRLARI

Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen uğurlama töreninde ilk konuşmayı yapan Derince İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı Başkanı Furkan Güngör; “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı güvenli bölgelerde yaşayan mağdur kardeşlerimize destek amaçlı 190. ve 191. yardım tırlarımız yola çıkıyor ” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, “İnsan Hakları Derneği bu tür yardımları sürekli yapıyor. Bu bizim hem İslami hem de insani görevimizdir. Yardımları götürüp, oradaki yetimlerin başını okşayacak, onlara şefkat göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dün 17:32 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi mask
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi
Büyük ikramiye İzmit'e çıktı mask
Büyük ikramiye İzmit'e çıktı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL