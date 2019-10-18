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ADD: İbrahim Efe aldıklarını iade etsin

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi bir açıklama yayınlayarak, uzun süredir işe gelmediği gerekçesiyle işten çıkarılan İbrahim Efe konusunda, belediyeye destek vererek, “Efe aldığı haksız maaşları geri ödemelidir” dedi
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Açıklamada, “Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin önemli bir ayağı olan Barış Pınarı Harekâtı bahane edilerek, ülkemizin neredeyse tüm dünya tarafından diplomatik ve ekonomik saldırıya uğradığı bu günlerde kent gündemi bir belediye işçisi üzerinden gereksiz meşgul edilmektedir” ifadeleri kullanılırken, “Kamuoyunda “bankamatik memuru” olarak nitelendirilen, işe gelmeden kamudan maaş alan siyaset simsarlarının kamu kurumları tarafından tespit edilerek görevden uzaklaştırılması hukuki bir zorunluluktur. Bu noktada görevini yapan İzmit Belediyesi yetkililerini takdir ediyor ve kamu yararına çalışan kurum olarak da desteklemeyi görev biliyoruz” denildi.

“ALDIKLARINI ÖDESİN”

Belediye önünde şov yapıldığı, İbrahim Efe üzerinden bankamatik memurlarına kalkan olunmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Kamu yararına çalışan kurumumuz: İşe gelmeden yıllar boyunca aldığı haksız maaşın kamuya verilen bir zarar olduğu çerçevesinde, kamu zararının karşılanması adına harekete geçmiştir. Söz konusu işçiden; hukuksuz olarak verilen tüm maaşı faizleri ile geri alarak kamuya kazandırmak, bu hukuksuzluğa ortak olanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak ve söz konusu işçi hakkında suç duyurusunda bulunmak adına İzmit Belediyesi Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta ile görüşmüş bulunmaktayız. Konunun hukuk çerçevesinde takipçisi olacağız” denildi.

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Yorumlar

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Feviz Pınarbaşı - Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan siz nasıl bunu söyleye bilrsiniz?. Durun bakalım bu işin peşi bıraklmıyacak olay yargıya aksededecek, olayın mahkemesi sonuçlansın, bilir kişi incelemesi sonuçlansın ondan sonra konuşun.. İzmit belediyesinin haklarını o kadar düşünüyorsanız siz Mustafa Kemale söven HDP yandaşlarını, bu şehirde şenlik yapmaya çağıran İzmit belediyesine seslenin, bunlara verilen halkın vergileri iade edilsin. Siz değil miydiniz İzmit belediyesinin önünde İsraf önlensin diye açıklama yapan. İzmit belediyesi Mustafa Kemale söven paylaşımları yapanları çağırıyor ve belediye kasasında bu şenliklere harcamalar yapıyor. Neden şimdi israf önlensin diye belediye önünde basın açıkalaması yapmıyorsunuz, belediye CHP li diye mi çifte satandartla hareket ediyorsunuz.

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