Tanta esnafları ziyaret etti

Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi’ne katılmak için Almanya’ya giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yerine vekâlet eden Başkan Vekili Hakan Tanta esnaf ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Tanta önceki gün Kuruçeşme Doğan Taksi durağındaki taksi şoförlerini ziyaret ederek taleplerini dinledi. Başkan Tanta’ya Başkan Yardımcısı Cem Güler, Koordinatör Hakan Özkum ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır eşlik etti.

ESNAF GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN

Başkan Tanta Doğan Taksi Durağı’ndaki taksi şoförlerinin taleplerini dinleyerek ekibiyle birlikte notlarını aldı. Kuruçeşme Doğan Taksi Durağı Başkanı Erkan Yılmaz, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Başkan Vekilimiz Hakan Tanta’ya bizim sorunlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.