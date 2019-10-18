TEMAD 35 yaşında

TEMAD Gölcük şubesinin kuruluşunun 35. yıl dönümü Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen törenle kutlandı. Törenin ardından TEMAD dernek binasında, 35. yıl pastası kesildi. TEMAD Başkanı Bekir Tülü “Derneğimizin kuruluş günü, 17 Ekim Dünya Astsubaylar günü kutlamaları ile ayrı bir anlam kazanmış oldu. Derneğimiz TEMAD siz değerli üyelerimizle birlikte gücüne güç katmaktadır. Sizlerle birlikte yaptığımız hak arama mücadelesinde hep beraber başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

KUTLAMALAR BİR GÜN ÖNCEYE ALINDI

Gölcük Anıtpark’ta tören düzenlenen 35. yıl kutlama törenine, TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cemil Özbaş, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Hanefi Arslan ve çok sayıda TEMAD üyeleri katılım sağladılar. Çelenk sunumu ve ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başlayan törende Barış Pınarı Harekatı şehitlerini anarak sözlerine başlayan Tülü, “Genel Merkezimizin 17 Ekim Ankara’da kutlama kararı gereği şubeler kutlamalarını bir gün önceye almıştır. 17 Ekim aynı zamanda TEMAD’IN önderliğinde uluslararası düzeyde Dünya Astsubaylar günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

“ÜYELERİMİZ İLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ”

Başkan Tülü, “Derneğimizin kuruluş günü, 17 Ekim Dünya Astsubaylar günü kutlamaları ile ayrı bir anlam kazanmış oldu. Derneğimiz TEMAD siz değerli üyelerimizle birlikte gücüne güç katmakta, sizlerle birlikte yaptığımız hak arama mücadelesinde hep beraber başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. TEMAD Gölcük şubesi olarak 35 yılda 1800 üye sayısına ulaşan ve 17 Üniversite öğrencisine burs veren bir sivil toplum kuruluşu olduk. Yüreği Astsubay sevdası ile atan TEMAD sevdalısı tüm meslektaşlarımızın ve ailelerinin Dünya Astsubaylar Günü’nü kutlar, aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim” dedi.