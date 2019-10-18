Büyükakın: Kocaeli, küresel ölçekte daha yukarılara çıkacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kocaeli Hurdacılar Dernek Başkanı Mustafa Nebili ve Kocaeli İli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Celal Ürgün ve yönetimlerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan vatandaşlarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu sağlama konusunda büyük adımlar atıyoruz” dedi.

SULAMADA YENİ ADIMLAR

Konuklarıyla yakından ilgilenen, öneri ve fikirlerine değer veren Başkan Büyükakın’a, tarıma ve çiftçiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen yüzde 50 hibeli tohumların çok önemli olduğunu ifade etti. Büyükakın da Kocaeli’de sulama konusunda yeni adımlar atacaklarını belirterek, “Organik tarımı teşvik etmede hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

YENİ PAZARLAR BULUNMALI

Kocaeli İli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Celal Ürgün ise sektörün kurumsal yapıya ulaşması, kaliteli üretim ve pazarlama tekniklerinin geliştirilmesini amaçlandıklarını ifade etti. Görüşmede yeni pazarların bulunmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, bu konuda üreticilerin yanında olacağını söyledi. Kocaeli Hurdacılar Derneği ile olan buluşmasında Başkan Büyükakın, “Kocaeli, bölgesel ve küresel ölçekte altyapı, ulaşım ve nitelikli insan kaynağı akışı konusunda daha yukarlara çıkacak. Bunun için çok çalışıyoruz” vurgusu yaptı.