Seymenli öğrenciler Hepçilingirler ile buluştu

Seymen Koleji Türk Dili ve Edebiyatı zümresinin hazırladığı yazar söyleşisinde Seymenli öğrenciler, Yazar-Türkolog Feyza Hepçilingiler’le yeniden buluştu. Seymenli öğrenciler eğlenerek okudukları “ Off, Dilim!” kitabının yazarıyla yaptıkları söyleşiye büyük ilgi gösterdiler. Yazar Hepçilingirler “Off, Dilim” kitabının yazılma amacı ve süreci hakkında bilgiler verdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMAK
Feyza Hepçilingirler, Seymen Eğitim Kurumlarının ve öğrencilerin dil bilinci ve dili doğru kullanma konusunda gösterdikleri hassasiyeti takdir ederek konuşmasına devam etti. Dilimize gereken önemi verecekleri ve Türkçeye sahip çıkacakları konusunda öğrencilerden söz alan Türkçe filozofu sanatçı, öğrencilerin gözlerindeki ışık ve heyecanı görebildiğini dile getirdi. Söyleşi yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz