Koray Aydın: Aralık ayının sonuna kadar 10 bin üyeyi hep beraber getireceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın Kocaeli teşkilatlarına mahalle temsilcisi atama ve üye katılım programı nedeniyle bugün İzmit Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu’nda partililerle bir araya geldi. Meşale ve horonla karşılanan Koray Aydın’ın yanı sıra programa Kocaeli’den Sorumlu Genel İdare Kurulu Üyesi Ayhan Bölükbaş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, İl Gençlik Kolları Başkanvekili Ali Büyükkara, il-ilçe yönetimi, 12 ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda partili katılım sağladı. Programda, 630 mahalle temsilcilerine yetki belgeleri takdim edilirken, 830 yeni üyeye parti rozeti takıldı.

“HEDEF 2019 SONUNDA 10 BİN ÜYE”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Öncelikle bu güzel havayı bizlere soluttuğunuz, bu güzelliği yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir yıl bir ay oldu il başkanlığı görevine geleli. Sonrasında teşkilatlarımızla birlikte daha önce yapılmış olan hizmetin daha ileriye gidebilmesi için bir emek harcandı. Emek harcayan tüm arkadaşlarıma, başta kurucu il başkanımıza teşekkür ediyorum. İl başkanlığına geldiğimizde 2 bin 557 üyemiz vardı. Bize cesur, iyi insan lazım dedik. Hedef iktidar. Teşkilat başkanlarım, ilçe başkanlarım, sandık görevlileri arkadaşlarım, il-ilçe yönetimi, özellikle bizim geleceğimiz gençler ve saygıdeğer hanımlarla yaptığımız çalışmalarda 6 bin 532 üyemiz oldu. Hedefimiz 2019’un sonunda 10 bin üyeye çıkmak. Bunun için de gerekli çalışmalar yapıldı. Neden Kocaeli’de bu kadar üye kaydına önem veriyoruz? Çünkü Kocaeli sayın genel başkanımızın memleketi. Meral Akşener’in memleketi ona layık işler yapması lazım” dedi.

“İYİ Kİ VARSINIZ””

Yıldız sözlerinin devamında, “Biz kendimizi iyi ifade ettiğimiz zaman ben inanıyorum ki bu ülkenin yüzde 80’inden fazlasına hitap eden dünya görüşü olarak aynı insanlara sahibiz. Biz Atatürk’ün öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamına yakını bizimle birlikte yol yürüyebilecek yapıya sahip. Bu kadar kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan bir siyasi partinin iktidar olmaması için hiçbir sebep yok. Mehmetçiğimizin sağ salim yuvasına dönmesine can-i gönülden dua ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerinde bulundu.

“KALKINMAYAN PARTİYE BUNU GÖSTERECEK”

Yıldız’ın ardından konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Ben üye bazında yapılan çalışmayı çok önemsiyorum. Bizler Türkiye’de sayılabilenden çok daha fazla büyük bir partiyiz. Bunu mecliste görmeniz mümkün. Bizi ikna etmeden hiçbir yasayı meclisten geçirme şansları yok. İYİ Parti öyle bir parti. Biz basit çıkarlar uğruna memleket hayrına olmayan bir şeye iyi deriz. Biz milletin sesiyiz. Ne Amerika’yı takarız ne de Rusya’yı. Biz Türkiye’nin önünde eğilmeye yemin etmiş bir siyasi partiyiz. Suriye’de ceryan eden olaylar, 5 gündür yapılan operasyon sonucu geldiğimiz noktada dün akşam Sayın Trump’un talebiyle bir ateşkes ilan edildi. Trump “Ben YPG’yi kurtardım” diyor. Türkiye ne oldu sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bunu hiçbir zaman unutmayacağız; Türkiye, bu dönemdeki kadar hiçbir zaman yabancı bir devlet adamı tarafından aşağılanmamıştır. Zannediyorlar ki Türk milleti bunu unutur. Türk Milleti, bunu ilk seçimle sayın Cumhurbaşkanına ve kalkınmayan partiye bunu gösterecek” dedi.

“KOCAELİ’YE HİZMET İÇİN DEPREM Mİ OLMASI LAZIM?”

“Kocaeli’nin tenceresi hala boş” diyen Türkkan, “Ben Kocaeli’de 13 senedir aktif siyaset yapıyorum. Kocaeli’de girmediğim sokak, sıkmadığım el kalmadı. Hizmet gelmeden memnun olan sadece cebi dolan kimler biliyor musunuz? AK Parti’ye hizmet edenler, ülkeye değil. Ama Kocaeli’nin tenceresi hala boş. Kocaeli’ye hizmet etmeniz için tekrar bir deprem mi olması lazım? Tekrar Koray Aydın’ın bakan mı olması lazım? Kocaeli, 99 depreminden sonra Koray Aydın’ın yardımlarını gördü. Sonra Kocaeli hiç görülmedi” şeklinde konuştu.

“5 MİLYON OY ALDIK”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın alkışların ardından konuşmasına başladı. Aydın, “Zaman nasıl hızla akıp gidiyor. 1 hafta sonra İYİ Parti’nin kuruluşumuzun ikinci dönümü. 25’inde kutlayacağız. Bu siyasi partinin kuruluşunda olan ve yaşananlar belki de ileride Türkiye’nin siyasi tarihi yazıldığında çok önemli dönem olarak tarihte yerini alacaktır. Bu partinin kuruluşunda emek ortaya koyan insanların Türkiye’nin geleceğine el koyma açısından gurur duyulacak bir olaydır. Türkiye sıkışmış, tek kişinin yönetimi altına girmiş, devlet artık AK Parti ile anılır hale gelmiş. Herkes sindirildiği, herkesin teslim olduğu dönemde “Bu iş böyle gitmiyor, bir şeyler yapmak lazım”, “Bu ülkede korkmayan insanlar vardır” diyerek inisiyatif alan bütün arkadaşlarıma Türk Milleti adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geriye dönüp baktığımızda eserinizle gurur duyabilirsiniz. Çünkü bunu siz başardınız. Herhalde tarihimizin en hızlı kurulan teşkilatları olduk. Türkiye’deki hızlı seçim kararı alınmasına siz neden oldunuz. Bu büyük gücün önünü kesebilmek için, sinsice yapılan planları sizin kabiliyetiniz ve genel başkanımızın oyun kurma kabiliyetiyle birlikte seçimlere katılma hakkını kazandık. 5 milyon oy aldık. Bu kadar kısa sürede 5 milyon oyu alan başka bir siyasal hareket yok. Mecliste grup olduk. TBMM’de seçildiğimizden beri ülkeyi yönetenlerin karşısında “Acaba bu İYİ Parti ne yapacak” korkusunu grup başkanvekilliği önderliğindeki meclis kadromuz belki de o döneme imza attılar. İYİ Parti, kuruluş felsefesine uygun olarak Türkiye’nin geleceğine uygun olarak büyüyen en büyük siyasi hareketine dönüştü” dedi.

“AMERİKA’NIN KUCAĞINA DÜŞÜYOR”

“Erdoğan abandone olmuş boksör gibi yalpalıyor” diyen Aydın, ”Yerelde birebir insanlarla temas imkanını bulabilen en büyük güç mahalli idarelerden gelen güçtür. Bu tezgahı kendi babalarının çiftliği gibi yöneterek, imkan ve fırsatları kendi lehine kullanmak için acımasızca yapan bu iktidara karşı, mahalli seçimlerin yapılmasında önderimiz Meral Akşener’dir. Bu mahalli seçimden alınan sonuçtan İYİ Partililer olarak gurur duymalısınız. Bir kez daha tebrik ediyorum. Yapılanların görülmesi lazım. 23 Haziran İstanbul seçimi oyunun doğru kurulması ve kurgulanması, İYİ Parti kadrolarının İstanbul’daki katkılarını bütün siyasi partiler konuşuyor ve bu işe başarılarını yansıtan İYİ Parti kadrolarının olmasına herkes hakkını teslim ediyor. Çünkü İstanbul demek Türkiye demektir. Seçimi hukuksuzluk olarak inşa edip seçimde yenilenlere öyle bir şamar indirdiniz ki Recep Tayyip Erdoğan abandone olmuş bir boksör gibi bir sağa bir sola yalpalanıyor. Amerika’nın kucağına düşüyor. Bu işin peşini bırakacak değiliz. Sonuna kadar götüreceğiz. Ta ki iktidar bayrağını elimize alıp Türkiye’yi yönetme gücünü alana kadar” şeklinde konuştu.

“ÇAKALLAR YEM ETTİLER”

“Milletimizin yanında saf tutacağız” diyen Aydın, “Türkiye, burnumuzun dibinde Suriye’de bir sınır ötesi harekat yapmak mecburiyetinde kaldı. Bu harekatı yaparken bu işin sorumluları insanlara karşı biz her zaman içimizde olan devletin, milletin tehlikeli olacağı her durumda ve şartta biz ordumuzun yanında yer alacağını her fırsatta söyledik. Mecliste Suriye kararı alınmadan genel başkanımız yaptığı konuşmada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye’ye girmek zorunda kalırsa biz İYİ Partililer olarak al bayrağımızı alıp devletimizin ve milletimizin yanında saf tutacağız. Ülkesinin geleceği adına her türlü riski göze almayı savunan insanlar olarak biz bu ülkeyi seven insanlarız. Onları kendilerine getirmek, geçmişi sorgulamak, onlara bir şeyler hatırlamak mecburiyetindeyiz. Bunların iktidarı döneminde PKK, PYD, FETÖ gibi bütün kurulmuş olan örgütlerle iş birliği yaptılar. O dönemde, bu milletin aslan gibi evlatlarına pusu kurup onları çakallara da yem ettiler. O dönemde çözüm sürecinin ne olduğunu hayvanlar bile anladı. Hayvanlar anladı da ey AK Parti iktidarı çözüm sürecinin ne olduğunu siz anladınız mı? Bu milletin karakteri ve şahsiyetiyle nasıl oynadığınızı hiç muhasebe ettiniz mi? Türk Milleti’nin bu kadar aşağılandığı ve bir soytarının “Enayilik etme” demesini vallahi de billahi de kabul etmiyorum. Bunu Türk Milleti’ne karşı yapılmış bir hareket olarak görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’YE TEKRAR GELECEĞİM”

Koray son olarak, “Ülkede ekonomik sıkıntı var. Bir yılda işsiz ordusu ortaya çıkmış, son işsizlik rakamları rekor. Enflasyon rakamları ilan edildi. Ben zerre kadar inanmıyorum çünkü her türlü abudik gubudik döndüğü, ekonomiye damadının alındığı ülkede ekonomik sorunun bitmeyeceğini sizler de biliyorsunuz. Bir diğer yandan İYİ Parti şu an 200 bine geldi. Bunu kısa sürede yaptık. Üye yapma işine gerekli zamanı ayıramamıştık. Genel başkanımızın başlattığı üye kayıt seferberliği ile beraber ülke genelinde büyük bir hareket var. Başkanımız “Kocaeli’de hedefimiz bu yılın sonuna kadar 10 bin” dedi. Haziran’a kadar 2’ye katlayalım diyecektim. Aralık sayısına 10 bine tamamlarsak seneye daha hızlı büyüyebilir. Mahalle başkanlarımıza sesleniyorum: bunu içselleştireceksiniz. Cebinizin iç cebinde üye kayıt fişi olacak. Bunu bir seferberlik haline dönüştüreceksiniz. Bunu içselleştirirsek ilk seçimlerde iktidar bayrağını dikeriz. Aralık ayında Kocaeli’ye tekrar geleceğim, benden kurtulamazsınız. Aralık ayının sonunda 10 bin rakamına hep beraber getireceğiz. Hepinizi göreve davet ediyorum” dedi.