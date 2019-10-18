Aygün: Kiralamak yerine satın aldık

Fen İşleri Garajı’nda yapılan araç tanıtım törenine; AK Parti Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Derince Belediyesi’nin 6 milyon liraya aldığı toplam 16 araç içerisinde; 3 adet çift dingil damperli kamyon, 1 adat tır, 3 adet Isuzu tek dingil kamyon, 1 adet hidromek grayder, 1 adet hidromek kazıyıcı yükleyici, 6 adet transit çift kabin kamyonet, 1 adet transit tek kabin kamyonet bulunuyor.

“ARAÇLAR DERİNCEMİZİN HİZMETİNDE”

Kiraya verecekleri paranın boşa gitmesini istemediklerini ve belediyenin parasını verimli bir şekilde kullanmak istediklerini ifade eden Başkan Aygün; “Biz hesap ettik baktık kira vereceğimize araç alabiliyoruz. İller Bankası’ndan 6 milyon TL tutarında kredi çektik ve bu araçları aldık. Bu araçlar yaklaşık 150 bin nüfuslu Derince ilçemizin hizmetine gelen araçlardır. Araçlarımız artık Derincemiz’in, milletimizin hizmeti için alındı. Belediyemizde çalışma arkadaşlarımız bana baba diyor ama inşallah herkese babalık yapabiliriz. Amacımız elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaktır insanı sev insanı yaşat ki beraberinde güzellikler gelsin, bu anlayışla ilerlemeye çalışıyoruz ve tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz”

“41 PROJEMİZDE ÖNCELİK GENÇLERİMİZİN”

Araçların dışında gençlere yönelik çalışmaları da çok önemsediklerini belirten Başkan Aygün; “Ben özellikle gençlerimizi çok önemsiyorum. Hazırladığımız 41 projemizde iki gençlik merkeziyle ilgili proje için finansman alabildik. Gençler bizim değerimiz, onlar için elimizden ne gelirse yapmalıyız. Askere gidiyorlar, Barış Pınarı Harekatı gibi çok zor şartlarda vatanımız için savaşıyorlar. Buradan Barış Pınarı Harekâtı’nda hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“50 YIL ÖNCEKİ BORULARI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Altyapı çalışmalarında değinen Başkan Zeki Aygün; “Biz Derince’deki altyapı hattını komple yenilemeye değiştirmeye karar verdik. Bu 50 sene önceki asbestli borular sağlık için zararlı olabilir. Bunları çelik borularla kökten değiştireceğiz. Kanalizasyonlar eski nüfusa göreydi. Şu an onların da değişimini yapacağız. Bu hizmetleri yaparken de bu araçlar bizim elimiz ayağımız olacak. Bölgemiz için araç gereç de eğitim de altyapı da her şey gerekli. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Ben buradan çalışanlarıma sesleniyorum. Bu araçları kendi araçları gibi kullanmalarını istiyorum. Rica ediyorum güzel bir şekilde kullanalım, sabah alındığı gibi akşam da güzel bir şekilde yerlerine bırakalım” şeklinde konuştu.

YAMAN; “DERİNCELİLER ÇOK ŞANSLI ÇÜNKÜ”

Aygün’den sonra açıklama yapan AKP Milletvekili Cemil Yaman; “Bu araçlarımız milletimize kazasız belasız hayırlı olsun. Biz çok şanslı bir milletiz. İnsanlığın mutluluğu için yaşamış mücadele etmişizdir. Amacımız insanı yaşatmaktır, halen de yaşatmaya çalışıyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda da aynı mücadeleyi gösterdik. Mehmetçiğimizin ülkemize tez zamanda sağ salim dönmesi için yedi düvelle mücadele ediyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli ağırdır. Kocaeli ülkemiz gibi muhteşem bir şehirdir. Bu anlamda da şanslıyız. Derinceliler de çok şanslı. Çünkü Zeki Abi gibi bir Belediye Başkanları var. Kendisi bana abilik yaptı, göreceksiniz Derinceliler de aynı abiliği hizmeti ve başkanlığı yapacaktır. Altyapıya belediyeler girmez ama Başkanımız gelir gelmez bunu yapmaya başladı. Derinceli vatandaşlarımızın da altyapı çalışmaları sabırla beklemesini ve Belediyemize sabrıyla destek olmasını diliyorum” dedi.

ZEYBEK; “BAŞKANIMIZ HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPAR”

AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek; “Zeki Abi yapacağım derse yapar. Önceki Belediye Başkanları’mız da çok güzel işler yaptı. Eminim ki Zeki Başkanımız da kat be kat güzel işler yapacak ve Derince’yi çok iyi noktalara getirecek. Parti olarak tek derdimiz halkımıza hizmet etmek, gece gündüz çalışmak. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Barış Pınarı Harekatı’mız da geleceğimiz için yaptığımız bir harekâttı. Amacımız işgal değil, tehlikelere karşı kendimizi korumaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu işten alnımızın akıyla çıkacağız. Son olarak alınan araçların Derince’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Derince Müftüsü Mecit Amil’in dualarının ardından kurdele kesimiyle devam eden araç tanıtım töreni, araçlar için kurban kesimi ve protokol üyelerinin araçları incelemesiyle sona erdi.