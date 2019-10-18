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Hürriyet: Muhtarlarımız demokrasinin en temel ayağıdır

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Yerel yönetimlerde büyük bir görev üstlenen muhtarların gününü kutlayan Başkan Hürriyet “Devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi görerek, önemli görevler üstlenen muhtarlarımız yerel hizmetlerin de lokomotifidir. Halkın kendisine doğrudan ulaştığı ve halk ile yakından alakadar olan, devlet ile halk arasında diyalog kuran, problemleri ileten muhtarlarımız demokrasinin en temel ayağıdır.

Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür.  İzmit Belediyesi olarak bizler de yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimiz ve halkımız için en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ayrıca, mahallerine en güzel hizmetleri ulaştırabilmek için çalışan muhtarlarımıza en uygun çalışma ortamlarını ve en güzel imkanları sağlamanın çabası içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle şehirde en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunar, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi. 

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