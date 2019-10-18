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Türkiye'de en az güven duyulan meslek belli oldu

Türkiye’de en az güven duyulan meslekler belli oldu. Türkiye, en az din adamları ve siyasetçilere, en çok bilim insanlarına güveniyor.
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Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden kabul edilen Ipsos araştırma şirketinin 23 ülkede yaptığı araştırma Türkiye’de en çok ve en az güvenilen meslek gruplarını belirledi.Araştırmaya Türkiye’den katılanların güvendiği meslekler arasında ilk üç sırada bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler yer alırken son iki sırayı ise din görevlileri ve politikacılar oluşturdu.

Ipsos’un araştırmasına göre, Türkiye’den katılanların en güvendiği meslekler sıralamasında politikacılar yüzde 11 ile son sırada yer alırken son sıradan bir üstte ise yüzde 12 ile din görevlileri bulunuyor. Araştırmaya göre politikacılar dünya çapında en güvenilir meslekler sıralamasında da son sırada yer aldı. Din görevlilerine güvenilirlik ise dünya sıralamasında Türkiye’ye göre yüzde 9 daha yüksek bir puanda yüzde 21 olarak yer aldı.

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