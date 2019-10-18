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Üst geçitte intihar girişimi!

Gölcük D-130 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçite çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor.

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Gölcük D-130 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçite çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis vatandaşı ikna etme girişimlerinde bulunuyor.

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