Gölcük D-130 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçite çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis vatandaşı ikna etme girişimlerinde bulunuyor.
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Üst geçitte intihar girişimi!
Gölcük D-130 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçite çıkan vatandaş intihar girişimde bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz