EYT’lilerin gözü bütçede değil Cumhurbaşkanlığında

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) bütçede yer ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Ağbal’ın sözlerinin ardından EYT sorununun 2020’de de çözülmesinin hayal oldu görüşü dile getirildi. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan, EYT sorununun çözümünün uzun sürebileceğine işaret etti. Kotan, Cumhurbaşkanlığından gelecek güzel haberleri beklediklerini söyledi.

‘HEMEN ÇÖZÜM BEKLENEMEZ’

Muhataplarının Cumhurbaşkanlığı olduğunu hatırlatan Kotan, şöyle sürdürdü:

"Görüşmeler yapıldı, çıkacak sonucu bekliyoruz. Bizim için açıklanan bütçe önemli değil. Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Vedat Bilgi’nin makamını ziyaret ettik. Görüşmede söylenene göre süreç devam ediyor, çalışmalar yapılıyor. EYT’nin çözümünün uzun süreç alacağı da dile getiriliyor."

‘2021’E KADAR ÇÖZÜLEBİLİR’

"Artık hükümette vatandaşlar da EYT sorununu farkındalar" diye Kotan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın direkt olarak EYT sorununun çözümü için talimat vermesinden memnun olduklarını dile getirerek, "2020-2021 yılı içinde EYT çalışmasının sonlanabileceği kanaatindeyiz" diye konuştu.

Kotan, dernek olarak Ankara Ulus’ta bir büro açtıklarını duyurdu, vatandaşları sosyal medyadaki sahte EYT hesaplarına karşı uyardı.