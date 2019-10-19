Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:23 TSİ- Gündem G: Bugün 14:19 TSİ

İnternetten ölüm satıyorlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Ancak yasağa rağmen birçok ürün internet sitelerinde satılmaya devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Ancak yasağa rağmen birçok ürün internet sitelerinde satılmaya devam ediyor.

Yasağa rağmen birçok ürün internet sitelerinde satılmaya devam ediyor.O ürünlerden biri de Teff Tohumu zayıflama çayı. Ünlü isimlerin reklam filmlerinde oynadığı Teff Tohumu zayıflama çaylarının içinde ölümcül etki yaratabilecek kimyasallar ortaya çıkmıştı. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre bu çayın yanı sıra içerisinde sibutramin tespit edilen, ‘On On Tea’, ‘Life Diamond Slim Karışık Bitkisel Çay’, ‘Moerae Bitki Çayı’, gibi çaylarda Bakanlığın kara listeye aldığı ürünler, hala satışta.

ZARARI YOKMUŞ

By Hercules Plus Energy Drink adlı enerji içeceği de bakanlığın listesinde. İçerisinde sildenafil tespit edilen ürün de, internet sitelerinde satışı devam ediyor.
Alışveriş sitelerinde ifşa listesinde yer alan cinsel gücü artırıcı ürünler de yer alıyor.

İNTERNETTE SATILIYOR

Normal yağlara göre daha sağlıklı olduğu düşünülen zeytinyağları da listede yer aldı. Hatta listede yasaklanan ürünler arasında en fazla zeytinyağının olduğu dikkat çekti. Farklı firmalara ait onlarca zeytinyağı markası Bakanlık tarafından tespit edildi. Buna rağmen bu ürünlerinde satışı devam ediyor. O yağlardan biri de ‘Köylü’ adlı markaya ait ‘Riviera Zeytinyağı’. İçerisinde, ‘UV’de özgül soğurma, yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri, ECN-42 farkı tohum yağlarının yer aldığı yağ da, internette satılıyor.

Bugün 09:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi mask
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz... mask
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz...
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest mask
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL