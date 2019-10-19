Başiskele'de Hürriyet Caddesi'nde 41 NZ 940 plakalı aracın yoldan çıkarak ağaçlık alana düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredekiler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü ve yanında yer alan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
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Başiskele'de korkunç kaza!
Başiskele'de otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz