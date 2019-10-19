Başiskele'de korkunç kaza!

Başiskele'de Hürriyet Caddesi'nde 41 NZ 940 plakalı aracın yoldan çıkarak ağaçlık alana düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredekiler kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü ve yanında yer alan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.