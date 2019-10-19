Cihan Hastanesi kadrosu genişliyor!

İlimizin tanınan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Selçuk BAŞCIL, Cihan Hastanesi’nde göreve başladı. Son günlerde hekim kadrosunu büyüten, ilimizde uzun yıllar görev yapan doktorları bünyesine katan Cihan Hastanesi, yeni bir doktorla daha el sıkıştı. İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk BAŞCIL, Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Hafta içi hergün 09:30 – 17:30 arası hizmet verecek olan Dr. Selçuk BAŞCIL, Cumartesi günleri 09:00 – 13:45 saatlerinde hasta kabulü yapacak.

UZM. DR. SELÇUK BAŞCIL KİMDİR?

1972 yılında Sivas Merkez’de dünya ya gelen Selçuk BAŞCIL, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başlayan hekim, 1995 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. Aynı yıl Bayburt Ana ve Çocuk Sağlığı Biriminde mecburi hizmete başladı. Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak 1997 yılında Kardiyoloji Uzmanlığı ihtisasına başladı, 2003 yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı olarak ayrılıp, Mardin Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak göreve başladı. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara’da bir özel hastanede çalıştıktan sonra, 2009 yılında Kocaeli’nde başka bir özel hastanede görev yaptı. Cihan Hastanesinde hastalarına Hipertansiyon – Hipotansiyon, Kalp Yetersizliği, Ritim Bozukluğu, Koroner Yetersizlik (Kalp Damar Tıkanıklığı) gibi hastalıkların teşhis ve tedavisine devam edecek.