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Öğretmenden öğrenciye feci dayak!

Darıca’da bulunan bir lisede öğretmeninden dayak yiyen öğrenci 10 günlük darp raporu aldı.
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Elde edilen bilgi ve iddialara göre; Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir lisede geçtiğimiz gün bir öğrenci öğretmeni tarafından feci şekilde dövüldü.Lise birinci sınıf öğrencisi E. K. (14) adlı öğrenci sınıfta arkadaşları oturduğu sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle okul müdür yardımcısı H. Osman Kurt tarafından dövüldü. Dayak yiyen öğrenci E.K. okuldan sonra eve geldiği ailesini durumu anlatması üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastaneye giden E.K. 10 günlük rapor alırken öğrencinin ailesi yaşanan olaya tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi dayak olayının ardından çocuklarına dayak atan müdür yardımcısından şikâyetçi olacakları öğrenildi.

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Yorumlar

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Alaattin - devletin bu konuda acil önlem alması lazım.çoğu aile çocuklarını serseri,laftan anlamaz,saygısız ve çevresini rahatsız eden bir tip olarak yatiştiriyorçocuklarıda okulda sokakta aynı tutum ve davranışlarına devam ediyor.edepli saygılı aile çocuklarını rahatsız ediyor. artık tahammül sınırları aşılınca neticede karşısındakide insan dır olanlar oluyor.o öğretmen eğer kötü niyetli ve şiddete eğilimli biri olsa her çocuğa şiddet uygulardı.kim ekmeğinden olacak harekette bulunabilirki.lütfen mantıklı olalım.duygusal yaklaşıp arsızlık ları ödüllendirmeyelim.mesela kadınlara öyle hak tanındıki.bu hak edepsiz ve orospuluğa eğimli olan kadınların tehdit malzemesi oldu.namuslu erkekler tedirginler. hani telefon dolandırıcıları fetöyle pkk ile tehdit edip dolandırıyor ya işte o hesap.anlayın artık lütfen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 14:25

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