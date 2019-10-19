Öğretmenden öğrenciye feci dayak!

Alaattin - devletin bu konuda acil önlem alması lazım.çoğu aile çocuklarını serseri,laftan anlamaz,saygısız ve çevresini rahatsız eden bir tip olarak yatiştiriyorçocuklarıda okulda sokakta aynı tutum ve davranışlarına devam ediyor.edepli saygılı aile çocuklarını rahatsız ediyor. artık tahammül sınırları aşılınca neticede karşısındakide insan dır olanlar oluyor.o öğretmen eğer kötü niyetli ve şiddete eğilimli biri olsa her çocuğa şiddet uygulardı.kim ekmeğinden olacak harekette bulunabilirki.lütfen mantıklı olalım.duygusal yaklaşıp arsızlık ları ödüllendirmeyelim.mesela kadınlara öyle hak tanındıki.bu hak edepsiz ve orospuluğa eğimli olan kadınların tehdit malzemesi oldu.namuslu erkekler tedirginler. hani telefon dolandırıcıları fetöyle pkk ile tehdit edip dolandırıyor ya işte o hesap.anlayın artık lütfen