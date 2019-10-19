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Ferhat Uzun’un anne acısı

Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un annesi Fatma Gülçar vefat etti.
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Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un annesi Fatma Gülçar vefat etti. 1955 doğumlu olan merhumenin cenazesi bugün (Cumartesi) Büyükderbent Şirinsulhiye Yeni Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şirinsulhiye mezarlığında toprağa verilecek.

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