Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un annesi Fatma Gülçar vefat etti. 1955 doğumlu olan merhumenin cenazesi bugün (Cumartesi) Büyükderbent Şirinsulhiye Yeni Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şirinsulhiye mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 10:01 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:18 TSİ
Ferhat Uzun’un anne acısı
Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un annesi Fatma Gülçar vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz