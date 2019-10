Vali Aksoy: Özgürlüğümüzü Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz!

Dernekler arası alınan kararların ülke genelindeki Gaziler Şube Başkanları’na ve temsilciliklerine bildirilmesi amacıyla yapılan toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, ülke genelinde bulunan 66 Gaziler Derneği Şube Başkanları ve 57 ilin Gazilik Derneği temsilcileri katıldı.

“KOCAELİ’DE İLK KEZ YAPILIYOR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda ilk konuşmayı yapanKocaeli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık; “Ülkemizin farklı il ve ilçelerinden ilimize gelen Şube Başkanları ve temsilcilerimizle bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz üç gün sürecek bir toplantımız olacak. Bu toplantılar her yıl bir şehirde yapılıyor. Kocaeli’de ise ilki bu yıl gerçekleşmiş olacak. Bu toplantılarda amacımız Gaziler Derneği olarak, ülke genelinde Gazilerimiz’in sıkıntıları, hakları ve eksikleri ile ilgili sorunlara çözüm bulmak. Geçmişi olmayan toplumların geleceği olmaz parolasıyla geçmişimizi unutturmamak istiyoruz. Biz Gaziler’den desteğini esirgemeyen başta Sayın Vali’mize ve yerel yönetimlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“TSK’NIN SİVİL UZANTISIYIZ”

Sağlık’ın ardından konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan; “Türkiye Muharip Gaziler Deneği olarak her yıl bir ilde toplantılarımız yapılıyor. Bu yıl Kocaeli’ye gelmek kısmet oldu. Muharip Gaziler Derneği kamu yararına çalışmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin gaziye ve ailesine hizmet vermekteyiz. Çok geniş ve büyük olan derneğimiz asker kökenli olduğu için haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sivil uzantısıyız. Bizler dernek olarak, geçmişin fedakârlıklarına günümüze taşıyarak, vatan aşkımızı gençlerimize taşımak için çaba gösteriyoruz. En büyük görevimiz budur. Bu tür toplantılar yaparak geçmiş faaliyetlerimizin değerlendirmesini, geleceğin faaliyetlerinin planlamasını yapıyoruz. Her sene bir ile gitmemizin amacı da ülkemizin her karesine nüfuz etmektir. Bize destek veren Sayın Vali’mize ve tüm yerel yönetimlerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“GAZİLERİMİZ EMANETİMİZDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı’nı temsilen programa katılan Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise; “Gazilerimizi şehrimizde ağırlamak büyük mutluluk. Değerli Gazilerimiz’in üç günlük toplantısının başarılı ve hayırlı geçmesini diliyorum. Siz Gazileri’miz hak meydanında ortamı güzelleştirdiniz, bugün de ilimize güzellik kattınız. Milletimiz dünyanın neresine giderse orada huzur oldu. Milletimizin uzakta kaldığı yerlere de şer güçler kan ve gözyaşı getirdi. Petrol bahanesiyle petrol kadar kan döktüler. Ülkelere demokrasi getireceğiz diyerek ülkeleri darmadağın ettiler. Çoğu zaman da onları tekrar ihya etmek bizlere nasip oldu. Ne mutlu ki aziz bir milletin evladıyız. Sizler de onların bizlere emaneti olan değerli büyüklerimizsiniz, ilimize tekrar hoş geldiniz” dedi.

“ASKERİMİZİN YANINDAYIZ”

Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklamalar yapan Çakmak; “Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle Barış Pınarı Harekâtı’yla kahraman ordumuz büyük bir başarı elde etti. Güney sınırımıza dayanmış PKK, YPG gibi ismi farklı işlevi aynı olan ve maalesef şer güçlerinin emrinde olan hain örgütlere, ordumuz bir anlamda şer güçlerine diz çöktürmüş oldu. Şer güçleri başarımızı fark edince hemen çekilmeye başladılar, nereye giderlerse gitsinler , bize sataşmasınlar, biz de onlara sataşmayalım. Ülkemizde, dünyanın değişik yerlerinde kalbi bizimle atan ülkelerde aynı duygu ve düşüncelerdeyiz. Gazilerimizle burada bu duygularımızı paylaşmaktan mutluyuz. Her zaman askerlerimizin yanındayız. Yüce Allah askerlerimize güç versin, zalimleri kahretsin ve ülkemizi de zalimlere karşı korusun inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

“ORDUMUZ KENDİNİ DÜNYAYA İSPATLADI”

Ordumuzun Barış Pınarı Harekâtı’yla başarısını bir kez daha ispatladığını ifade eden Vali Hüseyin Aksoy ise; “Türkiye’nin her bölgesinden ilimize gelen saygıdeğer misafirler, Gazileri’miz ve eşleri hepiniz ilimize hoşgeldiniz. Bugün bu bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu Şehitlerimiz’e ve Gazilerimiz’e borçluyuz. Bugün uluslararası alanda kendini herkese kabul ettiren bir devlet olarak varlığımızı sürdürmüş ve bugünlere gelmiş ulunuyoruz. Ülkemizi tehdit eden terör odaklarına karşı yürütülmekte olan sınır ötesi operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Ordumuz bu konuda büyük mesafeler almış ve bundan sonra da kendisine verilen her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceğini sadece ülkemize değil dünyaya da ispat etmiştir. Bu anlamda bu özel buluşmada Kurtuluş Savaşı’mızdan terörle mücadelenin, Kıbrıs’tan Kore’ye bütün yurt savunmasında ülkemizin temsil edildiği her noktada yaşamını kaybeden Şehitlerimiz’i rahmetle, Gazilerimiz’i de şükranla anıyorum. Gazilerimiz Kocaeli’ye hoş geldi ve onur verdi diyorum” şeklinde konuştu.