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Nesimi şiir ve söyleşiler ile anıldı

Türkiye Azerbaycan dernekleri Nesimi’nin 650’nci yıl dönümünde şiirler ve söyleşilerle Nesimi’nin Türk Kültürü’ndeki önemi ve katkılarını anlattı…

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Nesimi’nin 650’nci yıl dönümü sebebiyle Kocaeli Fuarı Sivil Toplum Merkezi’nde program düzenlendi. Programa, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Kocaeli Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Akif Katanov ve çok sayıda dernek yöneticisi katılım gösterirken, programda konuşmacı olarak İçtimai Siyasi PreseslerBeynelhang Merkezi Başkanı Samir Adıgozelli ve MehemmedeliQeribli de yer aldı. Ayrıca, programa çok sayıda davetli ve Azeri öğrenciler katılım sağladı.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve Nesimi’nin öneminin vurgulandığı etkinlikte 650’nci yıl dönümünde Nesimi söyleşiler ve şiirleri ile anıldı. Etkinliğin ardından katılımcılara plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Bugün 11:30 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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