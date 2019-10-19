İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmit’e gelerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Bugün saat 17.00’de İzmit’e gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’i makamında ziyaret edecek ve ardından İzmit Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.
Bugün 11:39 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Ekrem İmamoğlu bugün İzmit'e geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etmek üzere bugün İzmit’e geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz