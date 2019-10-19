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Ekrem İmamoğlu bugün İzmit'e geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etmek üzere bugün İzmit’e geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmit’e gelerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Bugün saat 17.00’de İzmit’e gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’i makamında ziyaret edecek ve ardından İzmit Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

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