Yalçın Kuşkan’ın annesi vefat etti

CHP'nin eski İl Başkanı Yalçın Kuşkan'ın annesi yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Kuşkan uzun süredir hastaydı. Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz