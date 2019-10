Büyükakın: Kocaeli fuarı Büyükşehir'e devredildi

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu toplantısı AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Sosyal tesislerinde gerçekleşen programa Kurtulmuş’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, eski AKP İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, ilçe belediye başkanları, il istişare kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

“KOCAELİ TEŞKİLATLARI ÖRNEK YAPIDA”

Programın açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “ Her zaman Kocaeli örnek teşkilat yapısı ile parmak ile gösterildi. Her zaman bu mirası koruyup, ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüyen Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Barış Pınarı Harekatında terörle mücadele eden tüm silahlı kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm dünya bir kez daha gerçeği görmüştür. Siz eğer haklı davanızın arkasında durursanız sonuç başarı oluyor. Cumhurbaşkanımız bu kararlı duruşu sergilemiştir. İl Başkanlığı görevini aldığım 24 Mayıs’tan tarihinden buyana teşkilatımız için ülkemiz için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Göreve geldiğim ilk günden itibaren bir kez daha gördük ki Kocaeli Teşkilatları her zamanki yerinde. Dip diri ve Türkiye’ye örnek bir yapıdadır” şeklinde konuştu.

“MÜJDEYİ BUGÜNE KADAR SAKLADIM”

Ellibeş’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Gerçek liderler fırtınalı denizlerde belli olur. Çok şükür liderimiz bizi yine fırtınadan çıkararak limana ulaştırdı. Göreve geldiğimiz günden buyana sizlerin güvenine layık olmak için tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Gebze- Darıca arasında yapılmakta olan metronun devir işlemleri dün attığımız imza ile tamamlandı. Metroyu yapsaydık yatırım yapamazdık, yatırım yapsak metroyu yapamazdık. Çok şükür hem yatırım hem de metromuzu yapıyoruz. Tramvay çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Kuruçeşme’ye kadar çalışmalar sürüyor. Diğer bir amacımız da şehir hastanelerinin bitişini tramvay çalışmalarıyla birleştirmektir. Ayrıca millet bahçeleri için Sayın Çevre Bakanımızla görüştük. Gebze’deki askeri alanda millet bahçesinin yapılacağı müjdesini bugüne kadar sakladım. Ayrıca Gölcük için de bir millet bahçesi sözü aldık.Gölcük’teki Millet Bahçesi'ni de Çevre Bakanlığı yapacak. Fuar alanındaki hazine arazilerini bize devredecekler. 250 dönüm arazinin devri olacak. Vinsan’a kadar bir kamusal alan olarak planlanacak. Bu devir bedelsiz olacak” dedi. Yine burada fuar içerisinde bir alan kamusal hizmete açılacak ve yeşil alan olması için kamulaştırılması yapılacak. Bir müjde de Dilovası’ndaki kömürcüler OSB alanının kaldırılması konusunda da çalışmalar başlatıldı. Dilovası’ndaki kardeşlerimiz için önemli bir adım olacak” dedi.

“YERİNDE DURAMAYAN BİR TEŞKİLAT”

Büyükakın’ın ardından konuşan AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş “ Kocaeli Teşkilatı denince aklımıza aldığı tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getiren, yerinde duramayan bir teşkilat geliyor. AK Parti diğer siyasi partilerden farklıdır. 18 yıldır iktidarda olmanın ötesinde AK Parti bir dava partisidir. Her gün kendi medeniyetimizi yeniden inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Türkiye Barış Pınarı operasyonuna bir günde başlamadı. Önce bölgede bu terör örgütlerinin nereden çıktığı sorusunu sormak gerekiyor. 100 yıl önce Osmanlı’nın yıkılışının ardından Ortadoğu’da haritalar cetvel ile çizildi. Aradan 100 geçtiği halde bölge halkları birbirlerinden kopmadılar, düşman olmadılar. Haritada bölemedikleri insanları gönülleri ile bölmeye çalışıyorlar. Ellerine aldıkları kirli maşalarlar kullanıyorlar. Bu örgütlere bu silahları kim verdi? Amaç bölgedeki halkları bir birlerine düşman etmektir. 40 yıldır Türkiye’nin başına bela edilen PKK’nın adı değiştirilerek, Suriye’ye bir şekilde yerleştirildiler. Amaçları bölge halklarını bir birlerine düşman etmekti” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KESMEYE KARAR VERDİ”

Sözlerine devam eden Kurtulmuş “ Bu oyunu gören tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dı. Ve oyunu bozarak yolumuza devam ediyoruz. Bu olaylar olurken gülerek olayları izleyen bir ülke vardır. Biz bu oyunları bozarak, haritaların yeniden çizilmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yeni bir sürecin içerisine girmiştir. Terörle mücadele 3 yılı aşkın dostumuz sandığımız ülkeden insansız hava aracı almayı bekledik. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı. Türkiye kendi göbeğini kesmeye karar verdi ve insansız hava arıcını yapabilir hale geldi. Biz bunu yapmasaydık, onlardan aldığımız insansız hava araçlarını harekatlarda kullanmamıza izin vermezlerdi. S-400’lerin geliş tarihide bağımsızlığımızı herkese ilan ettiği çok önemli bir günüdür. İnşallah kendi hava savunma sistemimizi de yapacağız. Türkiye’nin nerede ne şekilde hareket edeceğini gösterdik. Türkler konuşur konuşur harekete geçmez sananlar ne kadar kararlı ve ciddi olduğumuz gördüler” dedi.

“DAHA GÜÇLÜ SİYASİ AKTÖRLERLE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınma siyaseti bitmiştir” diyen Kurtulmuş, “Eğer sözler yerine getirilmez ise Türkiye kaldığı yerden devam edecektir. Bunlara verdikleri silahlar da imha edilecektir. Sahada güçlü olmayanın, masada güçlü olma şansı yoktur. Bu yüzden saha güçlü, masada güçlü olarak yola devam edeceğiz. Türkiye mektuplarla hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye o mektubu çöp kutusuna atarak yoluna devam etmektedir. Biz tam bağımsızlık istikametinde yolumuza davam ediyoruz. Barış harekatında Türkiye’nin kullandığı mühimmatların çoğu yerli ve millidir. Şuanda yüzde 70’lerde olan savunma sanayimiz daha ileri gidecektir. İnsanların Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma dönemi bitmiştir. Teşkilatımızda görev yapan herkes Cumhurbaşkanımız gibi olmalıdır. Bu siyasi hareket kendisini taşıyamayanları sırtında taşıyacak bir konumda değildir. Çok daha güçlü siyasi aktörlerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkileri, onun adamı bunun adamı dönemi bitmiştir. Kimseyi taşıyacak gücümüz yok” şeklinde konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ PARTİ”

Kurtulmuş son olarak, “AK Parti 31 Mart seçimlerinin açık ara birinci partisidir. Karşımızda ki ittifakın tek ortak yanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. AK Parti’den ayrılıp başka parti kurulursa ne olur diye soruluyor. Başkalarının ne yapacağı umurumuzda değildir. Biz doğru inşalarla, kardeşler topluluğu olarak yolumuza devam edeceğiz. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti demokrat bir partidir. Bütünlük ve birlik içerisinde koşar adım yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kurtulmuş’un konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bugün gerçekleşen il istişare kurulunun ardından ileriki günlerde ilçe kurulu istişarelerinin devam edeceği öğrenildi.