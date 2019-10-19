Derince'de Muhtarlar Günü kutlandı

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Derinceli muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. Derinceli muhtarlar; Osman Koçyiğit, Ömer Karadeniz, İbrahim Sümer, Seçkin Altan, Hülya Yıldırım, Hamiyet Kağıtlı, Erol Küçük, Hayri Çelikkol, Nejdet Ergün, Erkan Tokuç, Nevzat Şentürk, Nejdet Yüce, Turan Binici ve yazı işleri Ayhan Turan'ın katılımıyla gerçekleşen kutlama Derince Kaymakamlığı önünde İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Ardından vefat eden muhtarlar, Ali koçyiğit, Ali Keleş, Mehmet Özdemir, ALİ Konur, Mustafa olgun, Mustafa Keskin. Kadir Önyılmaz, Ali Küçük, Cenap Koç, Dursun Ali Eryürek, Talat Çorabay, Hakkı Kurt, Mehmet Korkmaz, Mehmet Kahraman, Emin Karaaslan, kabirleri başında fatiha okuyarak programa son verildi.