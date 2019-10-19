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Kurtulmuş: Onun adamı, bunun adamı dönemi bitmiştir

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Ahbap çavuş ilişkileri, onun adamı bunun adamı dönemi bitmiştir. Kimseyi taşıyacak gücümüz yok” şeklinde konuştu.
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AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Eğer sözler yerine getirilmez ise Türkiye kaldığı yerden devam edecektir. Bunlara verdikleri silahlar da imha edilecektir. Sahada güçlü olmayanın, masada güçlü olma şansı yoktur. Bu yüzden saha güçlü, masada güçlü olarak yola devam edeceğiz. Türkiye mektuplarla hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye o mektubu çöp kutusuna atarak yoluna devam etmektedir. Biz tam bağımsızlık istikametinde yolumuza davam ediyoruz. Barış harekatında Türkiye’nin kullandığı mühimmatların çoğu yerli ve millidir. Şuanda yüzde 70’lerde olan savunma sanayimiz daha ileri gidecektir. İnsanların Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma dönemi bitmiştir. Teşkilatımızda görev yapan herkes Cumhurbaşkanımız gibi olmalıdır. Bu siyasi hareket kendisini taşıyamayanları sırtında taşıyacak bir konumda değildir. Çok daha güçlü siyasi aktörlerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkileri, onun adamı bunun adamı dönemi bitmiştir. Kimseyi taşıyacak gücümüz yok” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(3)
03

Tekin 41 - NUMAN BEY YALAN KONUSMAYIN .HAKLISINIZ ONUN ADAMI BUNUN ADANI OLURMUUU???SIZLERIN ADAMI OLUR.SIZDEN OLMAYANA NEREDEYSE MUSLUMAN BILE DEMIYECEKSINIZ.HER TARAF SIZIN ADAMINIZ BE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 15:40
01

İzmi̇tli̇ - ONUN ADAMI BUNUN ADAMI DÖNEMİ BİTMİŞTİR VE AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ BİTMİŞTİR DİYOR GEÇMİŞTE AKEPELİLERE HAKARET EDEN ZAT. YANİ BİZ ŞİMDİYE KADAR AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE YÖNETTİK DİYOR.İTİRAF EDİYOR.ÇÜNKÜ AŞAĞIDAN YUKARIDAN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR.AKEPE GÜLE GÜLE.ANLAŞILMAZ OLANDA AKEPELİLERİN DÜŞTÜĞÜ ACZ DIR.GEÇMİŞTE REİSLERİNE HAKARET EDEN BİRİNİN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIP ONUN KONUŞMASINI NASIL DİNLEDİLER.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 13:20
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