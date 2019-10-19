AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Eğer sözler yerine getirilmez ise Türkiye kaldığı yerden devam edecektir. Bunlara verdikleri silahlar da imha edilecektir. Sahada güçlü olmayanın, masada güçlü olma şansı yoktur. Bu yüzden saha güçlü, masada güçlü olarak yola devam edeceğiz. Türkiye mektuplarla hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye o mektubu çöp kutusuna atarak yoluna devam etmektedir. Biz tam bağımsızlık istikametinde yolumuza davam ediyoruz. Barış harekatında Türkiye’nin kullandığı mühimmatların çoğu yerli ve millidir. Şuanda yüzde 70’lerde olan savunma sanayimiz daha ileri gidecektir. İnsanların Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma dönemi bitmiştir. Teşkilatımızda görev yapan herkes Cumhurbaşkanımız gibi olmalıdır. Bu siyasi hareket kendisini taşıyamayanları sırtında taşıyacak bir konumda değildir. Çok daha güçlü siyasi aktörlerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ahbap çavuş ilişkileri, onun adamı bunun adamı dönemi bitmiştir. Kimseyi taşıyacak gücümüz yok” şeklinde konuştu.