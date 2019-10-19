Fuhuş yaptıran dernek yöneticisi gelin görümceye ev hapsi

İzmit Ömerağa Mahallesi’nde bulunan sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği söz konusu yer hakkında teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çıkan müşterilerin ifadelerine başvuran ekipler, dün operasyon için düğmeye bastı.

GÖRÜMCE ÇIKTILAR

Yapılan operasyonda iki kadın gözaltına alınırken, zorla çalıştırılan kadınlar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından hamile olduğu öne sürülen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) isimli dernek yöneticilerinin gelin görümce oldukları öğrenildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ

Adliyeye sevk edilen D.Ö. hamile olması görümcesi N.Ö’nün ise kanser tedavisi görmesi sebebiyle ev hapsi verildi