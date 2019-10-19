Fuhuş yaptıran dernek yöneticisi gelin görümceye ev hapsi

İzmit Ömerağa Mahallesi’nde bulunan sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği söz konusu yer hakkında teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çıkan müşterilerin ifadelerine başvuran ekipler, dün operasyon için düğmeye bastı.
GÖRÜMCE ÇIKTILAR
Yapılan operasyonda iki kadın gözaltına alınırken, zorla çalıştırılan kadınlar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından hamile olduğu öne sürülen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) isimli dernek yöneticilerinin gelin görümce oldukları öğrenildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EV HAPSİ
Adliyeye sevk edilen D.Ö. hamile olması görümcesi N.Ö’nün ise kanser tedavisi görmesi sebebiyle ev hapsi verildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - sex te sağlıklı yaşamın bir parçasıdır demişler demek ki . ev hapsi ne ki onlar zaten evde çalışıyorlar . yani devam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.