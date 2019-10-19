İmamoğlu'nun geliş saati değişti

Erol Demirbek - @ayhan 01 nolu yoruma cevabı: hiç te sıradan bir başkan değil , her şeye rağmen bir seçimde 2 kez seçilen, hele 2. sinde 806 bin oy fark atan bir İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI. 16 MİLYONLUK KENTİN BAŞKANI