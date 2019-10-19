İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İzmit’e gelerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktı. İmamoğlu'nun saat 15.00’da İzmit Belediyesi'nde olacağı duyurulmuştu. Fakat İmamoğlu'nun geliş saati değişti. Değişen saati İzmit Belediyesi attığı mesajla duyurdu.
İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara atılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu'nun İzmit Belediyesi ziyaret programı 17.00'a alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da İzmit Belediyesi önündeki bu büyük buluşmaya bekliyoruz."
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Yorumlar
(3 )
Hakan - Başkanlarınızın (ikisi de evli ) birbirlerine sarılıp neredeyse öpmeye ramak kalmış bilbordunu niye kaldırdınız! Sosyal demokratlarınızın hoşuna gitmeyebilir :)
ayhan - kaç gündür geliyor haberi yapılan sıradan belediye başkanı ne var bunda yükseltilecek anlamadım sanki cb balkanı geliyor
Erol Demirbek - hiç te sıradan bir başkan değil , her şeye rağmen bir seçimde 2 kez seçilen, hele 2. sinde 806 bin oy fark atan bir İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI. 16 MİLYONLUK KENTİN BAŞKANI
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