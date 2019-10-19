Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:09 TSİ

İmamoğlu'nun geliş saati değişti

İzmit Belediyesi, İmamoğlunun geliş saatinin değiştiğini attığı bir mesajla açıkladı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İzmit’e gelerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaktı. İmamoğlu'nun saat 15.00’da İzmit Belediyesi'nde olacağı duyurulmuştu. Fakat İmamoğlu'nun geliş saati değişti. Değişen saati İzmit Belediyesi attığı mesajla duyurdu.

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara atılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Imamoğlu'nun İzmit Belediyesi ziyaret programı 17.00'a alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızı 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da İzmit Belediyesi önündeki bu büyük buluşmaya bekliyoruz."

Bugün 13:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Hakan - Başkanlarınızın (ikisi de evli ) birbirlerine sarılıp neredeyse öpmeye ramak kalmış bilbordunu niye kaldırdınız! Sosyal demokratlarınızın hoşuna gitmeyebilir :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 16:15
01

ayhan - kaç gündür geliyor haberi yapılan sıradan belediye başkanı ne var bunda yükseltilecek anlamadım sanki cb balkanı geliyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 13:56
02

Erol Demirbek - @ayhan 01 nolu yoruma cevabı: hiç te sıradan bir başkan değil , her şeye rağmen bir seçimde 2 kez seçilen, hele 2. sinde 806 bin oy fark atan bir İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI. 16 MİLYONLUK KENTİN BAŞKANI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 15:25
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu bugün İzmit'e geliyor mask
Ekrem İmamoğlu bugün İzmit'e geliyor
Ekrem İmamoğlu İzmit'e geliyor mask
Ekrem İmamoğlu İzmit'e geliyor
Kurtulmuş: Onun adamı, bunun adamı dönemi bitmiştir mask
Kurtulmuş: Onun adamı, bunun adamı dönemi bitmiştir
İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor mask
İzmit Belediyesi Haldızlardan 5 yıllık alacağını istiyor
MHP'nin acı günü mask
MHP'nin acı günü
Koray Aydın: Aralık ayının sonuna kadar 10 bin üyeyi hep beraber getireceğiz mask
Koray Aydın: Aralık ayının sonuna kadar 10 bin üyeyi hep beraber getireceğiz
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL