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Nazlıgül: Çalışmayan personeli kim ne yapsın!

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün il binasında gündeme dair konuları görüşüldüğü basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediyesi ile iliş...

Yasemin Kaya
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Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün il binasında gündeme dair konuları görüşüldüğü basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediyesi ile ilişiği kesilen Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe hakkında; “Günlerce kart basmamış, işe gitmemiş personeli kim ne yapsın. Burada mevzu CHP, AKP veya başka partili olmak değil. Çalışmış mı çalışmamış mı sonuç önemli burada. İzmit Belediyesi gerekeni yapmıştır diye düşünüyorum” dedi.

“FATMA HANIM GEREKENİ YAPMIŞTIR”    

Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe’nin işten çıkarılmasına yönelik açıklamalaryapan Mustafa Nazlıgül; “Hiçbir belediye çalışan insanı işten çıkarmaz ve çıkarmamalı. Ben İzmit Belediyesi gerekeni yapmış diye düşünüyorum. Belediye çalışanlarının muhtar adayı olarak gösterilmesi yanlış. Sadece bankamatiğe gidip maaşını alıp çıkan, kart basmayan personel çalışmış mı oluyor. AKP’den bu duruma özeleştiri beklerdim. Çalışan insana sahip çıkılmalı, çalışmayan insana da hiç kimse yer vermez. Fatma Hanım yapması gerekeni yapmıştır diye düşünüyorum. Çalışmayan personeli çalıştırmak olmaz. Burada durumları şahsileştirmek yerine, çalışma olmuş mu olmamış mı, doğru mu yanlış mı buna bakılmalı diye düşünüyorum” dedi.

Bugün 13:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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