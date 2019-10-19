Nazlıgül:İktidarın dış politikası yanlış!

Nazlıgül’ün başkanlığında yapılan basın toplantısına, DP İl Başkan Yardımcısı Atilla Hatipoğlu, Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz, DP İl Kadın Kolları Başkanı Seniha Kanat, İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan, İlçe Teşkilat Başkanı Seher Keskin ve parti çalışanları katıldı.

“KOBANİ’NİN DURUMU MUALLAKTA”

Barış Pınarı Harekâtı’nda ABD ile yapılan mutabakatın endişe verici olduğunu ifade eden Nazlıgül; “Öncelikle Demokrat Parti olarak Barış Pınarı Harekatı’nı operasyondan önce ve sonra Kocaeli teşkilatı olarak her zaman destekledik. Amerika ile yapılan mutabakata baktığımızda, kazanımlarla beraber, birkaç maddenin endişeli olabileceğini de gördük. Kobani’deki durum, burada askeri faaliyette bulunmama garantisi verildi mi muallakta kalmış. Diğer önemli husus ABD’nin terör örgütüne yaptığı yardımların mutabakatta mevzu bahis edilmemiş olması. Ülkemizde ABD’ye teröre yardım ediyorsunuz diye bağıranlar mutabakat metnine ‘’teröre yardımı kesiyorsunuz ‘’ diye madde ekletememiş, paraf altına aldıramamışlardır” diyerek mutabakattaki belirsizlikleri eleştirdi.

“KENDİMİZİ DÜNYAYA ANLATAMADIK”

İktidarın dış politikasını eleştiren Nazlıgül; “Barış Pınarı Harekâtı bize önemli iki unsuru tecrübe ettirmiştir. Birincisi dostumuzu, bilmediğimiz dost görünen düşmanlarımızı bize göstermiştir. İkincisi ve çok önemli olan Avrupa ve dünyada kendimizi anlatma problemi. Yaptığımız bu harekatın bir savaş olmadığını, amacımızın kimsenin toprağını işgal etmek olmadığını, sivillere kesinlikle müdahale edilmediğini, daha öncede gittiğimiz yerlere huzur götürdüğümüzü kesinlikle anlatamadık. İktidarın yanlış veya hiç olmayan dış politikasının semeresidir bu anlaşılmazlık”

“ERDOĞAN HERKESİ SİYASETE DAVET EDİYOR”

Halkı siyasete davet etmektense, harekattan sonra neler yapılması gerektiğini belirlemenin daha da gerekli ve önemli olduğunu belirten Nazlıgül; “Ülkemizin milli güvenliği açısından, güney sınırımızın ve halkımızın güvenliği açısından sadece terör örgütünün hedef alındığı bu harekatın bizim için kaçınılmaz olduğunu ,tek derdimizin terör olduğunu anlatamadık. Bunun için güçlü bir lobi şart. Dünyadaki bu lobi çalışmalarında iktidar yerine muhalefet çok daha etken bir rol oynayabilir . Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan sosyal medyadan herkesi AKP saflarında siyaset yapmaya davet edeceğine , bu harekat sonrası ülkemiz için tek vücut olmuş muhalefetten Avrupa ve dünyada bu harekat için lobi yapmalarını istese çok daha etkili olurdu. Bu gibi durumlarda iktidar yerine muhalefetin yaptığı lobi ülke adına daha menfaatlidir” diyerek iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“HER YARDIM İSTEYENE PARA VERMEYİN”

Halktan türlü taleplerle para toplanmasına halkın aldanmaması gerektiğini ifade eden Nazlıgül; “İzmit sokaklarında yaya trafiğinin yoğun olduğu, Yeni Cuma Camii ve Fevziye Cami’leri civarında beş altı kişilik gruplar halinde ellerinde hasta bebek resimleriyle, yardım kuruluşu adı altında para toplamaktalar. geçen hafta karşılaştığım bir olayda yarım saat içerisinde ortalama 350 TL civarı para topladılar. Kocaeli halkı bilmelidir ki, nizami hiçbir yardım kuruluşu sokakta elinde resimle para toplamaz. evet çok yardımsever bir halkız ama unutulmamalıdır ki bu yöntem terör örgütlerinin en kolay elde ettiği para toplama yöntemidir. bu yardımlar Mehmetçiğe kurşun olarak geri dönebilir” dedi.

“GIDA FİRMALARINA AĞIR CEZA GELMELİ”

Gıda firmalarındaki sağlıksız ürün satışı yapan gıda firmalarına ağır ceza verilmeli diyen Nazlıgül; “İlimiz sınırlarında bulunan bir sucuk fabrikası müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor bu. Ceza alıyor, cezası bitince bu tip firmalar tekrar aynı şeyleri yapıyor. Bu firmaların ismini belirtip deşifre etmek gerek. ürettiği ürünlerde ikinci defa domuz etine rastlandı. Hiçbir vicdana sığmayan cesareti bu firmalar nereden buluyor. Cezalar neden caydırıcı değil. Kendi şahsi aracında sigara içene ceza veriliyor, milleti zehirleyenlere doğru düzgün ceza verilmiyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Büyükşehir belediyesine altyapı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Nazlıgül; “İzmit’te Tüysüzler ve Gültepe gibi bazı noktalarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Kepçelerle aralıksız yapılan bu çalışmalar takdire şayan. Eleştiriyi de unutmayız teşekkürü de. Çalışmalarda emeği geçen belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“FATMA HANIM GEREKENİ YAPMIŞTIR”

Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe’nin işten çıkarılmasına yönelik açıklama da yapan Mustafa Nazlıgül; “Hiçbir belediye çalışan insanı işten çıkarmaz ve çıkarmamalı. Ben İzmit Belediyesi gerekeni yapmış diye düşünüyorum. Belediye çalışanlarının muhtar adayı olarak gösterilmesi yanlış. Sadece bankamatiğe gidip maaşını alıp çıkan, kart basmayan personel çalışmış mı oluyor. AKP’den bu duruma özeleştiri beklerdim. Çalışan insana sahip çıkılmalı, çalışmayan insana da hiç kimse yer vermez. Fatma Hanım yapması gerekeni yapmıştır diye düşünüyorum. Çalışmayan personeli çalıştırmak olmaz. Burada durumları şahsileştirmek yerine, çalışma olmuş mu olmamış mı, doğru mu yanlış mı buna bakılmalı diye düşünüyorum”

“D-100’E NEDEN ÇÖZÜM YOK”

Nazlıgül’den sonra açıklama yapan DP İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan trafikte ve toplu taşıma araçlarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. D-100 sorunlarına neden çözüm gelmiyor diyerek yetkililere seslenen Yazgan; “Şehir içinden geçen D-100 karayolu sabah saat 07.00 ve akşam 22.00 arası ağır araçların geçişine yasaktır. Ancak bu kurala uyulmadığını ve buna yönelik önlemler alınması gerektiğini dile getirmiştik, yine söylüyoruz. Şu ana kadar bu konuda bir gelişme olmadı. Bu konunun çözümü EDS sistemleri ile çok rahat sağlanabilir” dedi.

“SÜRÜCÜLER ÇİLELİ BİR TRAFİKTE”

Sürücülerimiz çileli bir trafikte, zor şartlarda çalışıyorlar. Kullandıkları araçlar büyük ve daracık şehir içi trafiğinde sıkıntılar yaşanıyor. Buna bir de anlayışsız sivil araç sürücülerinin davranışları eklenince sıkıntıları katlanarak artıyor. Bu esnada yolcuların da sorularına cevap vermek durumundalar. Yolcular ve sürücüler arasında çoğu zaman nezaket kurallarını aşan konuşmalara tanık olunuyor. Maalesef sürücülerimiz bu çeşit gergin durumları yönetemiyor. Trafik kuralları ile ilgili uyarıları UKOME’ye şikayet edin diyerek geçiştiriyorlar. Araçları aşırı süratli ve hor kullandıkları da gelen şikayetler arasında. Bu konuda ne yapılabilir?” diyerek trafikteki sorunları tekrar dile getirdi.

“YÖNETİCİLER DE OTOBÜSLERE BİNSİN”

“Zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek sürücülerin ve yolcuların sorunlarını birebir yakından dinlemek gerekli” diyen İlçe Başkanı Yazgan; “Öncelikle belediyeler kendi iç denetim mekanizmalarını çalıştırılmalı. Yöneticiler tahsisli araçlarından inip zaman zaman da olsa toplu taşıma araçlarını kullanmalı. Ve sürücülerin dertlerini dinlemeliler. Basının önünde gösteri mahiyetli değil, gerçekten ne dediklerine ve neler yaşadıklarına kulak vermeliler. Sürücülerden halkın bekledikleri ve sürücülerin görev tanımları kamu oyuyla paylaşılmalı. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmamak esastır. Bu çok eskiden beri geçerli bir kural. Dolayısıyla yolcuların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak araç içi TV yayınları daha açıklayıcı ve eğitici olmalı. Trafik kurallarını ihlal hiç kimse için bir ayrıcalık değildir. Kasıtlı olarak bu tarz araç kullanmanın önüne geçilmelidir. Kullandıkları araçlar bu milletin ortak malıdır. Belediyelerin iç denetim mekanizmaları bu konuyu can yakmadan, medeni ve hukuki yollardan halletmelidir” dedi.

“BELEDİYELER BAYAN SÜRÜCÜLERE YER VERMELİ”

“Belediyelerde neden bayan sürücü yok” diyen Yazgan; “Bu konuda en etkili çözüm bayan sürücülerin işe alınmasıdır. Zamanla boşalan kadrolar için olumlu ayrımcılık yapılarak bayan sürücüler işe alınmalıdır. Hanımefendilerimizin trafiğe yeni bir nefes ve anlayış getireceğine inanıyoruz. Bayan sürücülerin ilk aşamada dörtte bir oranında işe alınmasına çok önem veriyoruz. Aynı şekilde belediyedeki diğer iş kollarında da çalışan hanımların sayısı arttırılmalıdır.

“HALK OTOBÜSLERİNE KESİCİ ALETLERLE BİNENLER VAR”

Halk otobüslerinde güvenlik zaafiyeti olduğuna vurgu yapan Yazgan; “Bir diğer husus halk otobüslerinde yaşananlar. Kocaeli UKOME’nin internet sitesinde gördüğümüz kadarıyla halk otobüslerinden kesici aletler ve sopalar ele geçirilmiş. Halk otobüsü sürücülerini bunları taşımaya iten sebepler nelerdir? Neden bu insanlar bu kadar sıkıntılı? Bu meslek grubunun da çok problemleri olduğunu kendileri ile yaptığımız görüşmelerden biliyoruz. Artık yerel yönetimler hamaset değil çözüm üretmeliler. Toplu taşıma araçlarını, işçi ve öğrenci servislerini vergi ve ceza geliri kaynağı olarak görmeyi bıraksınlar. Vermeden almak olmaz. Halk otobüslerinin sorunlarının çözümü demek yolcuların, halkın sorunlarının çözümü demektir. Artık huzur istiyoruz hayatımızın her anında. Sıkıntılı olmaktan, sıkıntılı yaşamaktan yorulduk” diyerek sözlerini tamamladı.