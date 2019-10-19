Milyarder Kylie Jenner (22), rapçi sevgilisi ve kızı Stormi'nin babası Travis Scott'tan geçen ay ayrılmıştı. Kameralar ve korumaları yüzünden yalnız kalamamaktan şikayetçi olan ABD'li magazin yıldızının, yeni aşk bulması için arkadaşlarından yardım istediği ortaya çıktı. 22 yaşındaki güzelin arkadaşları da çöpçatanlık için çalışmalara başladı. Her adımı ile magazin gündeminde yer alan Kylie Jenner'ın 1,5 yaşında bir kızı var. 'Dünyanın en genç zengini' olan Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott, ayrılık kararından bu yana sadece 20 aylık kızları Stormi için bir araya geliyorlar. 'Dünyanın en genç zengini' olan Kylie Jenner ile eski sevgilisi Travis Scott, ayrılık kararından bu yana sadece 20 aylık kızları Stormi için bir araya geliyorlar.
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Ünlü manken çok zor durumda
Ünlü milyarder Kylie Jenner(22) yeni aşk bulmak için arkadaşlarından yardım istediği ortaya çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz