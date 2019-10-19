Dayakçı öğretmene soruşturma!

Elde edilen bilgi ve iddialara göre; Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir lisede geçtiğimiz gün bir öğrenci öğretmeni tarafından feci şekilde dövüldü.Lise birinci sınıf öğrencisi E. K. (14) adlı öğrenci sınıfta arkadaşları oturduğu sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle okul müdür yardımcısı H. Osman Kurt tarafından dövüldü. Dayak yiyen öğrenci E.K. okuldan sonra eve geldiği ailesini durumu anlatması üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Hastaneye giden E.K. 10 günlük rapor alırken öğrencinin ailesi yaşanan olaya tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi dayak olayının ardından çocuklarına dayak atan müdür yardımcısından şikâyetçi olacakları öğrenildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür yardımcısının, sınıfta gürültü yapan bir öğrenciyi dövdüğünün ileri sürüldüğünü belirtti. Söz konusu öğrencinin iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını aktaran Çelik, yapılan incelemenin ardından gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.
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Yorumlar
(1 )
Rambo - benimde oğlum lisede okuyor orda öyle bişey olmuş olsa o hocayı......
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