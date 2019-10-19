Alınan bilgilere göre hem Körfez hem de Ağrı'da inşaat ve galericilik yapan Metin Kılıç yaşadığı Körfez'den memleketi Ağrı'ya gitmişti. Kılıçoğlu İnşaat'ın sahiplerinden ve Çetin Kılıç’ın da kardeşi olan Metin Kılıç akşam namazı sonrasında evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Metin Kılıç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası olan Metin Kılıç Körfez'de toprağa verilecek.
Bugün 13:45 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
Metin Kılıç hayatını kaybetti
Körfez Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kılıçoğlu İnşaat'ın sahiplerinden Metin Kılıç (48) memleketi Ağrı’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz