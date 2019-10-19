Metin Kılıç hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre hem Körfez hem de Ağrı'da inşaat ve galericilik yapan Metin Kılıç yaşadığı Körfez'den memleketi Ağrı'ya gitmişti. Kılıçoğlu İnşaat'ın sahiplerinden ve Çetin Kılıç’ın da kardeşi olan Metin Kılıç akşam namazı sonrasında evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Metin Kılıç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası olan Metin Kılıç Körfez'de toprağa verilecek.