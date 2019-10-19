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Kocaeli’de sokak satıcılarına operasyon!

Kocaeli’de iki ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Sokak Suçları İle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Derince ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu operasyonda 152 gram gram esrar, 580 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 1,5 gram kokain ve 48 adet sentetik ecza adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı silah, 2 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi. Operasyonda  6 kişi gözaltına alındı.

Toplam 10 kişiye işlem yapılırken, gözaltına alınan K.K., N.A.A., H.G., D.Y., K.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 14:06 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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