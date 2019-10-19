Kocaeli’de sokak satıcılarına operasyon!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Sokak Suçları İle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Derince ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu operasyonda 152 gram gram esrar, 580 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 1,5 gram kokain ve 48 adet sentetik ecza adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı silah, 2 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Toplam 10 kişiye işlem yapılırken, gözaltına alınan K.K., N.A.A., H.G., D.Y., K.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz