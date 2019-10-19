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Kocaelili vatandaş isyan etti!

Gazetemiz İhbar Hattı’na ulaşana vatandaşlar, Özel Halk Otobüsleri’nin yeterince havalandırılmaması nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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İhbar hattımız ulaşan vatandaşlar, halk otobüslerinin yeteri kadar havalandırılmaması nedeniyle şikayetçi. Her sabah bindiklerinde havasız ve çeşitli kokuların yer aldığı bir araca bindiklerini kaydeden vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti. Otobüslerin insanların en çok kullandığı kamusal alanlardan biri olduğunun altını çizen vatandaşlar, kokuların havalandırma yapılarak giderilebileceğini ancak otobüslerde açık çözüm olmasına rağmen havalandırma yapılmamasının yanlış olduğunu aktardılar. 

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

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Orhan oler - Kandira kefken de ön gündür telefonlar ve ttnet internet kesik kimsenin ilgilendiği yok her aradığımız ilgileniyor otantik ses kaydı kimseye ulaşamıyorum 7 Kasım 2019 tarihinden beri lütfen bu konuyu bir ele alanı mumkunmu tesekkurler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Ekim 15:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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