Kocaelili vatandaş isyan etti!

İhbar hattımız ulaşan vatandaşlar, halk otobüslerinin yeteri kadar havalandırılmaması nedeniyle şikayetçi. Her sabah bindiklerinde havasız ve çeşitli kokuların yer aldığı bir araca bindiklerini kaydeden vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti. Otobüslerin insanların en çok kullandığı kamusal alanlardan biri olduğunun altını çizen vatandaşlar, kokuların havalandırma yapılarak giderilebileceğini ancak otobüslerde açık çözüm olmasına rağmen havalandırma yapılmamasının yanlış olduğunu aktardılar.