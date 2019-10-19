İhbar hattımız ulaşan vatandaşlar, halk otobüslerinin yeteri kadar havalandırılmaması nedeniyle şikayetçi. Her sabah bindiklerinde havasız ve çeşitli kokuların yer aldığı bir araca bindiklerini kaydeden vatandaşlar, yetkilileri konu hakkında çözüm bulmaya davet etti. Otobüslerin insanların en çok kullandığı kamusal alanlardan biri olduğunun altını çizen vatandaşlar, kokuların havalandırma yapılarak giderilebileceğini ancak otobüslerde açık çözüm olmasına rağmen havalandırma yapılmamasının yanlış olduğunu aktardılar.
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Kocaelili vatandaş isyan etti!
Gazetemiz İhbar Hattı’na ulaşana vatandaşlar, Özel Halk Otobüsleri’nin yeterince havalandırılmaması nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler
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Yorumlar
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Orhan oler - Kandira kefken de ön gündür telefonlar ve ttnet internet kesik kimsenin ilgilendiği yok her aradığımız ilgileniyor otantik ses kaydı kimseye ulaşamıyorum 7 Kasım 2019 tarihinden beri lütfen bu konuyu bir ele alanı mumkunmu tesekkurler
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